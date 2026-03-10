Поиск здесь...
Льготную ипотеку на вторичку старше 20 лет будут давать в малых городах России

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ожидается, что программа стартует в 2026 году

Обновленная семейная ипотека на вторичное жильё может стартовать в 2026 году. В нее войдут почти 900 городов страны, где практически не строятся новые дома. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Новосибирской области Александр Аксененко. Он напомнил, что 26 февраля 2026 года президент России Владимир Путин дал поручение распространить семейную ипотеку на вторичку на покупку квартир в домах старше 20 лет.

Напомним, с весны 2025 года семейную ипотеку на вторичку распространили на 891 населенный пункт страны. Однако, к росту спроса это не привело, так как по действующей программе, по ипотеке можно взять квартиры в домах не старше 20 лет. В малых городах такие объекты — редкость.

В Новосибирской области льготная ипотека на вторичку действует в 11 населённых пунктах:  Барабинске, Болотном, Искитиме, Карасуке, Каргате, Куйбышеве, Купино, Татарске, Тогучине, Черепаново и Чулыме. Не исключено, что список будет расширяться.

По данным экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», в феврале 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска составляла 163,2 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке — 140,8 тысяч рублей. Разница превышала 22 тысяч рублей за квадратный метр и продолжала расширяться.

Для сравнения, пять лет назад квадратный метр в новостройках стоил около 60–65 тысяч рублей, на вторичном рынке — порядка 70 тысяч рублей. Тогда вторичка в ряде периодов даже превышала первичный сегмент по цене.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область проигрывает соседям в доступности вторичной ипотеки. Только 9,5% жителей региона могут рассчитывать на льготный кредит. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Юридические риски являются самым серьезным барьером внедрения нейросетей
«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Автор: Юлия Данилова

Федеральные средства на субсидии по льготному кредитованию для аграриев пришли в Новосибирскую область еще в январе. Однако до сих пор они не дошли до сельхозпроизводителей. Этот вопрос подняли депутаты комитета по АПК регионального парламента.

— С 1 февраля Томская область начала выдавать эти деньги, Кемеровская область — с 15 февраля, Алтайский край — с 16 февраля. Когда эти деньги придут к новосибирским аграриям? — поинтересовался депутат, президент «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

Читать полностью

В Новосибирской области развивается грантовая поддержка молодёжных инициатив

Глава Новосибирской области провел оперативное совещание в Правительстве региона. На встрече обсуждались вопросы развития грантовой активности в сфере молодежной политики. С подробным докладом выступил руководитель профильного департамента Василий Носков.

Андрей Травников отметил, что власти региона стремятся предоставить молодежи широкие возможности для реализации их инициатив. Это достигается как через существующие региональные программы, так и посредством участия в новых национальных проектах. Губернатор поручил главам муниципалитетов активно поддерживать молодежные проекты и использовать все доступные ресурсы.

Читать полностью

В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области в марте текущего года существенно подорожала говядина. По наблюдениям потребителей, за последние недели рост составил 100–150 рублей.

Увеличение цен было предсказуемым, говорят участники рынка: в феврале в Новосибирск перестали поставлять мясо из нескольких районов области и с Алтая. Теперь в город привозят говядину из других регионов.

Читать полностью

Экс-директор новосибирского Центра водных видов спорта осужден на 8,5 лет

Автор: Артем Рязанов

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора муниципального Центра водных видов спорта Дмитрия Оленникова к ответственности за растрату и получение взятки. С 2020 по 2023 годы он незаконно перечислил юридическому лицу бюджетные средства на сумму 6,8 миллионов рублей, используя служебное положение.

С октября 2020 по февраль 2024 года, по версии следствия, Оленников получил взятку в размере 1,4 миллиона рублей. Деньги он взял лично и через посредника. Взятка предназначалась за то, чтобы Оленников разрешил индивидуальному предпринимателю проводить занятия по плаванию в муниципальном бассейне без законных договоров. Также он обеспечил оплату коммунальных расходов за счет бюджета.

Читать полностью

ХК «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» по буллитам

Автор: Артем Рязанов

ХК «Сибирь» победил «Авангард» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Омске завершилась серией буллитов — 2:1 в пользу новосибирцев.

Матч прошёл в напряжённой борьбе. В начале игры «Сибирь» открыла счёт, но во втором периоде хозяева льда отыгрались. В третьем периоде и овертайме ни одна из команд не забила победный гол, и исход встречи решался в серии буллитов.

Читать полностью

Новосибирские власти опровергли перекрытие дороги жителями ради спасения скота

Автор: Артем Рязанов

Власти Ордынского района Новосибирской области опровергли сообщения о том, что жители села перекрыли дорогу, чтобы предотвратить уничтожение скота из-за вспышек пастереллеза и бешенства. Об этом ТАСС заявил глава района Олег Орел.

9 марта в СМИ появилась информация о том, что в одном из сел района местные жители перекрыли дорогу, чтобы предотвратить уничтожение скота из-за вспышек инфекций. Ранее Минсельхоз области сообщил ТАСС, что в личных хозяйствах Новосибирской области изымают и уничтожают скот из-за пастереллеза и бешенства, предоставляя за это компенсацию.

Читать полностью
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

