Льготную ипотеку на вторичку старше 20 лет будут давать в малых городах России

Обновленная семейная ипотека на вторичное жильё может стартовать в 2026 году. В нее войдут почти 900 городов страны, где практически не строятся новые дома. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Новосибирской области Александр Аксененко. Он напомнил, что 26 февраля 2026 года президент России Владимир Путин дал поручение распространить семейную ипотеку на вторичку на покупку квартир в домах старше 20 лет.

Напомним, с весны 2025 года семейную ипотеку на вторичку распространили на 891 населенный пункт страны. Однако, к росту спроса это не привело, так как по действующей программе, по ипотеке можно взять квартиры в домах не старше 20 лет. В малых городах такие объекты — редкость.

В Новосибирской области льготная ипотека на вторичку действует в 11 населённых пунктах: Барабинске, Болотном, Искитиме, Карасуке, Каргате, Куйбышеве, Купино, Татарске, Тогучине, Черепаново и Чулыме. Не исключено, что список будет расширяться.

По данным экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», в феврале 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска составляла 163,2 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке — 140,8 тысяч рублей. Разница превышала 22 тысяч рублей за квадратный метр и продолжала расширяться.

Для сравнения, пять лет назад квадратный метр в новостройках стоил около 60–65 тысяч рублей, на вторичном рынке — порядка 70 тысяч рублей. Тогда вторичка в ряде периодов даже превышала первичный сегмент по цене.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область проигрывает соседям в доступности вторичной ипотеки. Только 9,5% жителей региона могут рассчитывать на льготный кредит.