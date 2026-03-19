Автобус с людьми, застрявший во время метели, спасли под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Людей эвакуировали на УАЗе в тёплое и безопасное Новоярково

В Барабинском районе Новосибирской области снежная буря стала испытанием для местных жителей. Депутат Вячеслав Жеманов не остался в стороне. В четыре утра он сел за руль личного трактора и отправился на помощь пассажирам рейсового автобуса, застрявшим в снежном плену на морозе. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Инцидент произошёл в Новоярковском сельсовете, где погода устроила суровое испытание и для властей, и для местных жителей. Вечером автобус, следовавший по маршруту Барабинск — Богатиха, застрял в метели и не смог доехать до конечной остановки. Развернувшись назад, он попал в снежные заносы и сломался. Водитель и трое пассажиров оказались в холодной ловушке.

Когда стало ясно, что самостоятельно не выбраться, замерзающие люди позвонили главе Новоярково Владимиру Бондаренко. Он понимал, что легковой автомобиль в такую погоду не проедет, поэтому сразу связался с депутатом-фермером Вячеславом Жемановым. Ночной звонок не вызвал вопросов: Жеманов завёл технику и, несмотря на нулевую видимость, двинулся расчищать путь. За трактором на «Патриоте» поехали глава сельсовета и его водитель.

По информации Om1 Новосибирск, несмотря на сильный ветер, который тут же заметал следы, техника Жеманова смогла добраться до уставших людей. Их сразу же эвакуировали: на УАЗе доставили в тёплое и безопасное Новоярково. Но спасатели не расслаблялись. К утру дороги замело, и тогда в дело вступил мощный трактор «Кировец». Он не только расчистил путь для местных жителей, спешащих на работу, но и окончательно освободил автобус из снежного плена.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Красного проспекта в Новосибирске жалуются на коммунальные проблемы.

Источник фото: нейросеть Алиса

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
