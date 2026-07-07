Депутат предложил оценить потенциал НПЗ под Новосибирском

Новосибирский депутат регионального парламента Роман Яковлев официально обратился к Минэкономразвития региона и Минпромторгу с предложением оценить НПЗ в Коченево. Это обращение в своем телеграм-канале опубликовал лидер новосибирских коммунистов, экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Регион нуждается в собственном, полноценном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который обеспечит новосибирцев качественным продуктом, позволит сдерживать рост цен и внесет существенный вклад в экономику, в том числе за счет новых рабочих мест и развития инфраструктуры. При этом НПЗ должен отвечать энергетической стратегии страны, а значит, находиться в государственной собственности, — заявил Роман Яковлев.

По его словам, необходимо оценить потенциал работы действующего НПЗ в поселке Коченево: насколько он способен выполнять госзадачи по энергетической безопасности жителей страны и региона.

— Новосибирск — крупный транспортный узел, который соединяет две части нашей страны. Строительство НПЗ именно здесь позволит, в том числе, решить задачу по обеспечению топливом жителей всей Сибири, — уверен Яковлев.

Анатолий Локоть отметил, что небольшой по объёмам переработки завод мог бы существенно поддержать насыщение новосибирского рынка ГСМ. И заявил, что в регионе «нужны оперативные нестандартные ходы для решения бензинового кризиса».

Стоит отметить, что Коченевский НПЗ, который принадлежит ООО «ВПК-Ойл», находится в стадии банкротства.

В апреле в отношении компании была введена процедура наблюдения. Завод в Коченево работает с 2007 года, его мощность составляет около 720 тысяч тонн нефти в год. Это единственный НПЗ в регионе. Продукция — дизельное топливо, битум и мазут — поставляется в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Предприятие также участвует в обеспечении аграриев топливом в период посевной. Ранее компания планировала построить установки по производству бензина А-92, 95 класса 5 с использованием модульной технологии производства установок компанией Prosernat (Франция).

Напомним, вечером 6 июля в Новосибирске объявляли беспилотную опасность. Корреспондент Infopro54 в этот момент находилась на даче в районе Коченево, в километре от НПЗ. По ее словам, мобильный интернет и все мессенджеры вечером были отключены, работал только телефон. Дорога в поселок Светлый рядом с Коченево была перекрыта. На утро 7 июля в локации по-прежнему работала только телефонная связь.

Ранее редакция сообщала о том, что 6 июля беспилотники атаковали Омский НПЗ.