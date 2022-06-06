Рекламодателям

Ипотека с господдержкой – реальная возможность отметить новоселье

  • 06/06/2022, 12:50
Ипотека является самым удобным и быстрым способом улучшить жилищные условия, а льготная ипотека – еще и самым выгодным.

новости бизнесаЧитайте советы финансистов, как стать участником государственных программ и сэкономить на платежах.

Правительство РФ снизило ставку по льготной ипотеке на новостройки до 9% годовых. Сумма кредита – от 500 тысяч до 10 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет. Купить квартиру можно на еще более привлекательных условиях, если:

  • внести первоначальный взнос от 15%;
  • застраховать объект, жизнь и трудоспособность;
  • подтвердить доход выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ или получать зарплату на счет в Банке «Левобережный».

В этом случае ставка составит 8% годовых. Если у вас есть материнский капитал, его можно использовать в качестве первоначального взноса, не дожидаясь трехлетия ребенка. Программа действует до конца года.

Программисты могут оформить IT-ипотеку под еще более низкий процент – 4,5-5% годовых. И купить не только квартиру в новостройке или на вторичном рынке, как по программе льготной ипотеки, но и дом с земельным участком. Кредит выдается на сумму от 500 тысяч до 18 млн рублей в регионах-миллионниках и до 9 млн рублей – в остальных регионах. Срок погашения – от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос – от 15% при покупке квартиры и от 20% – дома. В счет его оплаты можно использовать материнский капитал и бюджетные средства.

Также в Банке «Левобережный» действуют семейная и сельская ипотека и другие выгодные программы. Ознакомиться с условиями и подать заявку можно на сайте, в интернет-банке BL-online, по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в любом ипотечном центре банка:

  • г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;
  • г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
  • г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
  • г. Кемерово, ул. Ноградская 16;
  • г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
  • г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;
  • г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Максимальная ставка по льготной ипотеке на новостройки – 9,3% годовых при первоначальном взносе от 20%, подтверждении дохода справкой по форме банка и отсутствии страхования жизни и трудоспособности.

Льготная ипотека для IT-специалистов выдается заемщикам в возрасте от 22 до 44 лет, которые работают в компаниях, относящихся к сфере информационных технологий, находящихся на территории РФ, имеющих аккредитацию Минцифры РФ и пользующихся налоговыми льготами. Доход заемщика за последние 3 месяца с учетом НДФЛ должен составлять: более 150 тыс. руб., если место работы находится в субъекте РФ с численностью населения от 1 млн человек; более 100 тыс. руб. – с численностью до 1 млн человек. Ставка 4,5% годовых действует при подтверждении дохода выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ или получении зарплаты на счет в Банке «Левобережный», а также оформлении страхования объекта, жизни и трудоспособности. Ставка 5% годовых действует при отказе от страхования жизни и трудоспособности. Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте nskbl.ru.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото предоставлено пресс-службой банка

617

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : меры поддержки ипотека с господдержкой


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Масштабному турпроекту «Заповедный лес» не хватает волевого решения

Все материалы
Лента новостей

В этом году в регионе выросла активность клещей

06/06/2022, 15:58

Белорусы планируют расширить реализацию продукции легпрома в Новосибирске

06/06/2022, 15:38

Губернатор поручил чиновникам провести проверку спортплощадок

06/06/2022, 14:48

Доля сельского населения в области за 11 лет сократилась на 206 тысяч человек

06/06/2022, 14:25
Популярное

Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня

06/06/2022, 15:24

На 63-м году жизни скончался президент НГУЭУ Александр Новиков

06/06/2022, 14:00

Ушла из жизни актриса театра «Красный факел» Тамара Сердюкова

06/06/2022, 12:53
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

Банк Уралсиб открыл Центр дистанционного обслуживания бизнеса

06/06/2022, 10:29

Новосибирский программист получил IT-ипотеку

03/06/2022, 17:41

ВТБ запустит сервис выдачи цифровой машиночитаемой доверенности

03/06/2022, 14:47

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска