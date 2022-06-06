Ипотека с господдержкой – реальная возможность отметить новоселье

Читайте советы финансистов, как стать участником государственных программ и сэкономить на платежах.

Правительство РФ снизило ставку по льготной ипотеке на новостройки до 9% годовых. Сумма кредита – от 500 тысяч до 10 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет. Купить квартиру можно на еще более привлекательных условиях, если:

внести первоначальный взнос от 15%;

застраховать объект, жизнь и трудоспособность;

подтвердить доход выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ или получать зарплату на счет в Банке «Левобережный».

В этом случае ставка составит 8% годовых. Если у вас есть материнский капитал, его можно использовать в качестве первоначального взноса, не дожидаясь трехлетия ребенка. Программа действует до конца года.

Программисты могут оформить IT-ипотеку под еще более низкий процент – 4,5-5% годовых. И купить не только квартиру в новостройке или на вторичном рынке, как по программе льготной ипотеки, но и дом с земельным участком. Кредит выдается на сумму от 500 тысяч до 18 млн рублей в регионах-миллионниках и до 9 млн рублей – в остальных регионах. Срок погашения – от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос – от 15% при покупке квартиры и от 20% – дома. В счет его оплаты можно использовать материнский капитал и бюджетные средства.

Также в Банке «Левобережный» действуют семейная и сельская ипотека и другие выгодные программы. Ознакомиться с условиями и подать заявку можно на сайте, в интернет-банке BL-online, по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в любом ипотечном центре банка:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Максимальная ставка по льготной ипотеке на новостройки – 9,3% годовых при первоначальном взносе от 20%, подтверждении дохода справкой по форме банка и отсутствии страхования жизни и трудоспособности.

Льготная ипотека для IT-специалистов выдается заемщикам в возрасте от 22 до 44 лет, которые работают в компаниях, относящихся к сфере информационных технологий, находящихся на территории РФ, имеющих аккредитацию Минцифры РФ и пользующихся налоговыми льготами. Доход заемщика за последние 3 месяца с учетом НДФЛ должен составлять: более 150 тыс. руб., если место работы находится в субъекте РФ с численностью населения от 1 млн человек; более 100 тыс. руб. – с численностью до 1 млн человек. Ставка 4,5% годовых действует при подтверждении дохода выпиской из ПФР/справкой 2-НДФЛ или получении зарплаты на счет в Банке «Левобережный», а также оформлении страхования объекта, жизни и трудоспособности. Ставка 5% годовых действует при отказе от страхования жизни и трудоспособности. Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте nskbl.ru.

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