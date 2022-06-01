В новосибирском университете создают экзоскелет для реабилитации после инсульта

— Главная цель проекта — это реабилитация людей, переживших инсульт, и тех, кто продолжительное время был обездвижен, то есть пережил нарушение нервных связей головного мозга, — поясняет руководитель разработки — доцент кафедры проектирования технологических машин и кафедры теоретической и прикладной информатики Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Алексей Цыгулин. — Мы уже собрали первые данные среди студентов и преподавателей, записали их движения на стереокамеры. Следом методом технического зрения восстанавливались их паттерны движения при ходьбе. Количество испытуемых составило около пятидесяти человек. Все это было проведено для того, чтобы восстановить траекторию движения людей при ходьбе и далее научиться делать параметрические модели, то есть мы не только задаем сам процесс движения, но и указываем, с какой шириной шага нужно идти, высоту подъема ноги при ходьбе и так далее.

С помощью полученного набора параметров разработчики в перспективе смогут варьировать походку экзоскелета. По словам Цыгулина, в открытом доступе подобные данные отсутствуют, а для разработки университета они крайне необходимы. Сейчас ученые готовят данные для расчетов траекторий ходьбы, чтобы затем загрузить их напрямую в ходильную машину. Также идет проектирование «железной» полноразмерной части машины. В течение года разработчики планируют ее собрать и приступить к исследованию движений.

— Мы будем ставить на ходильную машину людей, записывать их кардиограмму и еще определенный набор параметров, благодаря которым мы будем отслеживать реакцию тела на активность машины. Самое главное — проследить за поведением нервных откликов, поэтому мы постараемся зафиксировать их в условиях реального времени, — добавил Алексей Цыгулин.

— Надеемся, что получим финансирование из Минздрава РФ по квотам клинической апробации и в течение года- двух выйдем на то, чтобы тиражировать эту технологию в рамках программы госгарантий для того, чтобы включить ее в программу госгарантий на федеральном и региональном уровне, чтобы пациент мог использовать эту услугу бесплатно, — пояснял Садовой.

Напомним, в Новосибирске еще в 2016 году планировалось создать производство экзоскелетов . В 2017 году на «Технопроме» экзоскелет презентовала компания ООО «ЭкзоАтлет» — резидент Сколково и новосибирского «Медтехнопарка». На тот момент это был единственный эксзоскелет, который прошел регистрацию и получил регистрационное удостоверение, то есть мог применяться в медицинских клиниках. Генеральный директор АО «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский Технопарк) Екатерина Мамонова рассказывала редакции, что НИИТО инициировал протокол клинической апробации экзоскелета и начал отрабатывать клиническую технологию реабилитации с использованием этого оборудования. Михаил Садовой , на тот момент занимавший должность директора ФГБУ «Новосибирский НИИТО им Я.Л.Цивьяна» Минздрава России, говорил о планах продвижения этой технологии на рынок.

Ранее редакция сообщала, что в НГТУ разрабатывают бионический протез руки, который будет дешевле иностранных аналогов.