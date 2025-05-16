Победители «Сибирь.ПРО» получат шанс учиться в Академии новостей

В рамках юбилейного сезона конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», ТАСС традиционно выступает как партнер. Агентство учредило особый приз для победителей в номинации «ПРОба пера» – возможность пройти обучение в Академии новостей ТАСС.

Академия новостей ТАСС – это образовательный центр, созданный при информационном агентстве. Здесь слушатели могут перенять знания и опыт у лучших журналистов ТАСС разных поколений, а также изучить современные цифровые технологии, используемые агентством. Программы обучения разработаны для представителей СМИ, контент-менеджеров, сотрудников пресс-служб и PR-специалистов.

— Обучение в Академии ТАСС – важный вклад в развитие российской журналистики, где квалифицированные кадры всегда востребованы. Это престижно, ведь агентство за 120 лет заслужило безупречную репутацию в медиа-среде России и за рубежом, —отметила Динара Хисматулина, директор Сибирского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь»).

ТАСС – российское государственное информационное агентство. Благодаря сети региональных центров, корреспондентских пунктов и представительств, агентство оперативно получает и распространяет качественную информацию. Ежедневно ТАСС публикует около трех тысяч сообщений и 1000 фото- и видеоматериалов, предоставляя полную картину событий.

В номинации «ПРОба пера» могут участвовать студенты факультетов журналистики вузов и учреждений СПО Сибирского федерального округа. Работы начинающих журналистов будут особенно отмечены жюри. Принимаются как опубликованные, так и неопубликованные материалы, созданные для проекта.

В XX Межрегиональном конкурсе «Сибирь.ПРО» принимают участие работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Детали об условиях, номинациях и подаче заявок доступны на сайте sibirpro.ru.