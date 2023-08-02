Как сохранить зрение при работе за компьютером

В беседе с изданием «Краснодарские известия» врачи краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики сообщили, каким образом можно избежать ухудшения зрения при работе за компьютером.

По словам экспертов, существуют характерные признаки зрительной утомляемости, к ним относятся:

— покраснение глаз;

— зуд и чувство песка в глазах;

— потемнение в глазах;

— раздвоение изображения;

— головные боли и головокружение.

Негативное влияние компьютера сказывается прежде всего на зрении, со временем вы можете заметить снижение его остроты, нарушение рефракции и аккомодации, бинокулярного зрения, цветоощущения снижении подвижности глаза.

Кроме того, нарушение режима труда и отдыха, неправильная организация рабочего места пользователя и неправильная настройка монитора также могут пагубно сказать на здоровье ваших зрительных органов.

Исследователи пришли к выводу, что достаточно 45 минут непрерывной работы за компьютером, чтобы наблюдать первые признаки астенопии (зрительного утомления), через два часа нарушается работа зрительного анализатора, а через четыре происходят изменения необратимого характера.

Согласно рекомендациям врачей-офтальмологов, каждые 40-45 минут необходимо делать перерыв, оставлять рабочее место, а также не пренебрегать гимнастику для глаз.

Какую позу лучше всего для зрения выбрать за рабочим столом

— позвоночник занимает перпендикулярное положение по отношению к поверхности сиденья и пола;

— плечи находятся на одной линии, обе руки свободно лежат на столе, сгиб локтевого сустава не превышает 20°;

— ступни полностью опираются на пол, то есть ноги согнуты под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах;

— спина плотно прижата к спинке стула.

Как оптимально разместить рабочий стол и монитор

— рабочий стол лучше всего располагать прямо напротив окна или левым торцом к нему (если пользователь левша, то правым торцом);

— стол должен быть такой ширины, чтобы расстояние до экрана составляло 60-70 см, но при этом можно было работать с клавиатурой в непосредственной близости от пользователя (30-40 см);

— монитор должен быть установлен почти перпендикулярно столу, чуть выше уровня глаз пользователя, чтобы смотреть на экран под углом 10°сверху вниз.

Специалисты отмечают, что настройки монитора для профилактики потери зрения при работе с компьютером должны быть комфортными для глаз. Перед началом работы очень важно установить нужные контрастность и яркость монитора, удобные именно для ваших глаз.

Что способствует ухудшению зрения

— экология;

— постоянная работа за компьютером;

— частое сидение за телевизором, планшетом, телефоном;

— отказ от солнцезащитных очков в теплое время года;

— непосещение офтальмолога;

— долгое чтение без отдыха;

— несбалансированное питание;

— недосыпание.

Ранее редакция сообщала, как сохранить здоровье глаз.