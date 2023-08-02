Как сохранить зрение при работе за компьютером

В беседе с изданием «Краснодарские известия» врачи краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики сообщили, каким образом можно избежать ухудшения зрения при работе за компьютером.
По словам экспертов, существуют характерные признаки зрительной утомляемости, к ним относятся:
— покраснение глаз;
— зуд и чувство песка в глазах;
— потемнение в глазах;
— раздвоение изображения;
— головные боли и головокружение.
Негативное влияние компьютера сказывается прежде всего на зрении, со временем вы можете заметить снижение его остроты, нарушение рефракции и аккомодации, бинокулярного зрения, цветоощущения снижении подвижности глаза.
Кроме того, нарушение режима труда и отдыха, неправильная организация рабочего места пользователя и неправильная настройка монитора также могут пагубно сказать на здоровье ваших зрительных органов.
Исследователи пришли к выводу, что достаточно 45 минут непрерывной работы за компьютером, чтобы наблюдать первые признаки астенопии (зрительного утомления), через два часа нарушается работа зрительного анализатора, а через четыре происходят изменения необратимого характера.
Согласно рекомендациям врачей-офтальмологов, каждые 40-45 минут необходимо делать перерыв, оставлять рабочее место, а также не пренебрегать гимнастику для глаз.
— позвоночник занимает перпендикулярное положение по отношению к поверхности сиденья и пола;
— плечи находятся на одной линии, обе руки свободно лежат на столе, сгиб локтевого сустава не превышает 20°;
— ступни полностью опираются на пол, то есть ноги согнуты под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах;
— спина плотно прижата к спинке стула.
— рабочий стол лучше всего располагать прямо напротив окна или левым торцом к нему (если пользователь левша, то правым торцом);
— стол должен быть такой ширины, чтобы расстояние до экрана составляло 60-70 см, но при этом можно было работать с клавиатурой в непосредственной близости от пользователя (30-40 см);
— монитор должен быть установлен почти перпендикулярно столу, чуть выше уровня глаз пользователя, чтобы смотреть на экран под углом 10°сверху вниз.
Специалисты отмечают, что настройки монитора для профилактики потери зрения при работе с компьютером должны быть комфортными для глаз. Перед началом работы очень важно установить нужные контрастность и яркость монитора, удобные именно для ваших глаз.
— экология;
— постоянная работа за компьютером;
— частое сидение за телевизором, планшетом, телефоном;
— отказ от солнцезащитных очков в теплое время года;
— непосещение офтальмолога;
— долгое чтение без отдыха;
— несбалансированное питание;
— недосыпание.
Ранее редакция сообщала, как сохранить здоровье глаз.
Фото: freepik.com — freepik
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