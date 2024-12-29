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Стали известны победители конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей НСО»

  • 29/12/2024, 14:00
Стали известны победители конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей НСО»
Школьники и студенты региона соревновались в конкурсе эссе по истории дореволюционного предпринимательства региона

Проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» реализуется с 2021 г. Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Его цель – популяризация истории российского предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в Новосибирской области.

Проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов отметил, что проект призван рассказать молодым людям о традициях российского предпринимательства:

— Исторически в Сибири дворян было мало, и именно купцы, предприниматели занимались управлением городов, вкладывались в развитие народного образования, и во многом определяли хозяйственную и культурную жизнь. Сегодняшние предприниматели активно перенимают традиции предшественников.

Погрузиться в историческое наследие организаторы проекта традиционно предложили через написание творческого эссе – о тех купцах, промышленниках, ремесленниках, которые трудились на территории региона до Революции. Участие в конкурсе могли принять старшеклассники и студенты ССУЗов и ВУЗов Новосибирской области.

24 декабря в Правительстве Новосибирской области состоялось торжественное подведение итогов проекта в 2024 г.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Роман Валерьевич Бурдин, который подчеркнул необходимость сохранения исторической памяти и создания цифрового ресурса для консолидации результатов исторических исследований участников проекта.

Проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Поддержку проекту оказало министерство образования Новосибирской области. Заместитель министра  Роман Владимирович Каменев наградил благодарственными письмами министерства кураторов проекта в муниципальных образованиях Новосибирской области: Елену Рожанскую, Ирину Морозову, Оксану Ломоносову.

Мероприятия проекта в 2024 году были организованы в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Краснозерском и Кочковском районах области.

Для ребят прошли семинары об истории предпринимательства с экспертами местных музеев, где они смогли узнать об истории дореволюционного предпринимательства и первых предпринимателях – земляках.

Познакомиться с современными предпринимателями молодежь смогла, посетив экскурсии на действующие предприятия региона: фабрика женской одежды и головных уборов Vea la Vie (г. Новосибирск) – руководитель Вера Кузнецова; производственная компания детских товаров «Чудо-кроха» (г. Бердск) – руководитель Наталья Симонова; производитель известняка АО «ИскитимИзвесть» (г. Искитим) – руководитель Сергей Аверченков; ООО «Экосистема НСК» — производитель минеральной воды «Легенда Сибири» (Краснозерский район) – руководитель Сергей Вальман; производство мебели и изделий из металла (Кочковский район) – Вячеслав Левчук.

Современные сибирские предприниматели достойно перенимают традиции предков – являются активными благотворителями, меценатами. Добрые дела может делать каждый – чтобы подтвердить это, в рамках проекта, были организованы совместные благотворительные акции, участие в которых приняли молодые люди, предприниматели и их семьи, жители районов области. Совместными усилиями в Новосибирске традиционно реализован еще один этап создания сенсорного сада на территории Коррекционной школы № 148, в Искитиме состоялась экологическая акция «Посади дерево» и создана уличная аллея, в Бердске прошли три акции («Глоток жизни», «Теплые ноги» и «Новогодний подарок солдату») для помощи землякам-бердчанам на СВО, а в Краснозерском и Кочковском районах организована акция «Подари тепло» – участники написали письма нашим защитникам и оформили красочными рисунками пряники, которые к Новому году получат наши земляки в зоне СВО.

Все участники благотворительных акций были награждены благодарственными письмами от «ОПОРЫ РОССИИ», в рамках торжественного мероприятия.

Ключевым этапом проекта «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» стал конкурс эссе об истории дореволюционного предпринимательства региона.

В этом году конкурсные работы было предложено подготовить в 5 номинациях:

  • «История успеха дореволюционного предпринимателя»
  • «Дореволюционные предприятия, ремесла и промыслы, прославившие мой город/село»
  • «Благотворительная и общественная деятельность дореволюционных предпринимателей»
  • «Женское предпринимательство в дореволюционной Новосибирской области»
  • «Семейные предпринимательские династии моего города/села»

На конкурс было принято рекордные 116 работ, которые подготовили участники 37 учебных заведений из 9 муниципальных образований региона.

Проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

К оценке эссе были привлечены эксперты МАУК «Музей Новосибирска». Научный сотрудник музея, краевед, историк Константин Голодяев поделился с участниками выводами о качестве проведенных исследований и представленном изложении, дал рекомендации и наставления для будущих конкурсных работ.

Победителями конкурса стали авторы лучших работ:

1 место – Максим Сметанин (студент НГПУ), название работы: «Кому дорога книга, кто знает всю цену и культурную силу библиотек в городе: роль предпринимательства в становлении библиотечного дела Новониколаевска»; научный руководитель – Кебак Татьяна Анатольевна.

2 место – София Прохорова (ученица Жуланской средней школы Кочковского района), название работы: «Глазачев Яков Михайлович – первый маслодел села Жуланки.  Истоки и триумф»; научные руководители: Ягубова Анжелика Салеховна, Ивлева Ирина Ивановна.

3 место – Дильнара Таженова (ученица Гимназии №1 Карасукского района), название работы: «История и успех купеческой династии Сорокиных»; научный руководитель – Доме Любовь Алексеевна.

4 место – Савелий Туктамышев (студент СИУ РАНХиГС), название работы: «Хлеб — всему голова: история семейного дела Луканиных»; научный руководитель – Гурунян Татьяна Валентиновна.

5 место – Алина Лупашко (студентка филиала ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза в р.п. Краснозерское), название работы: «Семейное дело»; научный руководитель – Колесникова Марина Николаевна.

Победители были награждены ценными призами и дипломами, а участники – сертификатами, подарками и лимитированными календарями на 2025 год «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области», посвященный выдающимся предпринимателям, меценатам и благотворителям Новосибири, который был подготовлен в рамках проекта наследиенсо.рф.

Партнёры проекта подготовили специальные номинации и лично отметили авторов понравившихся работ.

Так, Информационно-аналитический портал InfoPro54.ru провели ежегодное открытое голосование за лучшую работу по мнению читателей. Главный редактор издания Юлия Данилова наградила победителя – Софью Позолотину (студентка Новосибирского торгово-экономического колледжа), чья работа «Женщины в предпринимательстве дореволюционного Новосибирска: пионеры и вдохновители» набрала наибольшее количество голосов (6357), научный руководитель: Цыганова Ирина Афанасьевна.

Проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Собственные номинации подготовили и наградили подарками их победителей партнеры проекта.

Руководитель Центра инноваций социальной сферы НСО Оксана Козырева от лица Центра «Мой бизнес» наградила авторов работ:

  • «Народные промыслы и ремёсла Новосибирской области: прошлое и настоящее» – Арина Волкова (филиал ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза в р.п. Краснозерское), научный руководитель: Колесникова Марина Николаевна;
  • «Краснозерские музеи – хранители ремесел и  народных промыслов» — Матвей Рахно (Краснозерский лицей №2 им. Ф.И.Анисичкина), научный руководитель – Рахно Анна Анатольевна.
  •  Исполнительный директор «Женской ассамблеи Новосибирской области» Татьяна Санникова отметила наградами авторов работ в номинации: «Женское предпринимательство в дореволюционной Новосибирской области».

Партнерами проекта стали также новосибирские предприниматели, которые наградили авторов особенных, на их взгляд работ:

  • Офтальмологическая клиника «DОК. Клиника Пузыревского», директор – Яна Пузыревская;
  • ООО «Гражданская Правовая Компания», генеральный директор – Инга Колупова;
  • Производственная компания Vea la vie  и Avenue to luxury, директор – Вера Кузнецова;
  • Компания «АТЕЛЬЕР», директор – Елена Иванченко;
  • Тренер по имиджу и этикету Татьяна Тимошенко;
  • Образовательный центр «Эколь», директор – Ирина Максимова;
  • Екатерина Леньшина, ПАО «Сбербанк».

В рамках проекта, запущена обновленная по материалам конкурсных эссе онлайн-выставка «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области», подготовленная совместно с музеем Новосибирска и с использованиям материалов конкурсных эссе.

Проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Она посвящена деятельности выдающихся предпринимателей, меценатов и благотворителей дореволюционного Новониколаевска и их вкладу в развитие экономики, науки, образования, культуры, медицины и социальной инфраструктуры региона.

«ОПОРА РОССИИ» благодарит всех участников, авторов, научных руководитель, партнеров проекта, каждого, кто внес свой посильный вклад в его реализацию!

Благодарим министерство региональной политики Новосибирской области за поддержку в реализации социально значимых проектов!

Проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» будет продолжен в 2025 году.

До новых встреч!

Фото предоставлены НО Опора России, автор: Ольга Ветрова.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Наследие выдающихся предпринимателей


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