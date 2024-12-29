Стали известны победители конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей НСО»

Проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» реализуется с 2021 г. Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.
Его цель – популяризация истории российского предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в Новосибирской области.
Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов отметил, что проект призван рассказать молодым людям о традициях российского предпринимательства:
— Исторически в Сибири дворян было мало, и именно купцы, предприниматели занимались управлением городов, вкладывались в развитие народного образования, и во многом определяли хозяйственную и культурную жизнь. Сегодняшние предприниматели активно перенимают традиции предшественников.
Погрузиться в историческое наследие организаторы проекта традиционно предложили через написание творческого эссе – о тех купцах, промышленниках, ремесленниках, которые трудились на территории региона до Революции. Участие в конкурсе могли принять старшеклассники и студенты ССУЗов и ВУЗов Новосибирской области.
24 декабря в Правительстве Новосибирской области состоялось торжественное подведение итогов проекта в 2024 г.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Роман Валерьевич Бурдин, который подчеркнул необходимость сохранения исторической памяти и создания цифрового ресурса для консолидации результатов исторических исследований участников проекта.
Поддержку проекту оказало министерство образования Новосибирской области. Заместитель министра Роман Владимирович Каменев наградил благодарственными письмами министерства кураторов проекта в муниципальных образованиях Новосибирской области: Елену Рожанскую, Ирину Морозову, Оксану Ломоносову.
Мероприятия проекта в 2024 году были организованы в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Краснозерском и Кочковском районах области.
Для ребят прошли семинары об истории предпринимательства с экспертами местных музеев, где они смогли узнать об истории дореволюционного предпринимательства и первых предпринимателях – земляках.
Познакомиться с современными предпринимателями молодежь смогла, посетив экскурсии на действующие предприятия региона: фабрика женской одежды и головных уборов Vea la Vie (г. Новосибирск) – руководитель Вера Кузнецова; производственная компания детских товаров «Чудо-кроха» (г. Бердск) – руководитель Наталья Симонова; производитель известняка АО «ИскитимИзвесть» (г. Искитим) – руководитель Сергей Аверченков; ООО «Экосистема НСК» — производитель минеральной воды «Легенда Сибири» (Краснозерский район) – руководитель Сергей Вальман; производство мебели и изделий из металла (Кочковский район) – Вячеслав Левчук.
Современные сибирские предприниматели достойно перенимают традиции предков – являются активными благотворителями, меценатами. Добрые дела может делать каждый – чтобы подтвердить это, в рамках проекта, были организованы совместные благотворительные акции, участие в которых приняли молодые люди, предприниматели и их семьи, жители районов области. Совместными усилиями в Новосибирске традиционно реализован еще один этап создания сенсорного сада на территории Коррекционной школы № 148, в Искитиме состоялась экологическая акция «Посади дерево» и создана уличная аллея, в Бердске прошли три акции («Глоток жизни», «Теплые ноги» и «Новогодний подарок солдату») для помощи землякам-бердчанам на СВО, а в Краснозерском и Кочковском районах организована акция «Подари тепло» – участники написали письма нашим защитникам и оформили красочными рисунками пряники, которые к Новому году получат наши земляки в зоне СВО.
Все участники благотворительных акций были награждены благодарственными письмами от «ОПОРЫ РОССИИ», в рамках торжественного мероприятия.
Ключевым этапом проекта «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» стал конкурс эссе об истории дореволюционного предпринимательства региона.
В этом году конкурсные работы было предложено подготовить в 5 номинациях:
На конкурс было принято рекордные 116 работ, которые подготовили участники 37 учебных заведений из 9 муниципальных образований региона.
К оценке эссе были привлечены эксперты МАУК «Музей Новосибирска». Научный сотрудник музея, краевед, историк Константин Голодяев поделился с участниками выводами о качестве проведенных исследований и представленном изложении, дал рекомендации и наставления для будущих конкурсных работ.
Победителями конкурса стали авторы лучших работ:
1 место – Максим Сметанин (студент НГПУ), название работы: «Кому дорога книга, кто знает всю цену и культурную силу библиотек в городе: роль предпринимательства в становлении библиотечного дела Новониколаевска»; научный руководитель – Кебак Татьяна Анатольевна.
2 место – София Прохорова (ученица Жуланской средней школы Кочковского района), название работы: «Глазачев Яков Михайлович – первый маслодел села Жуланки. Истоки и триумф»; научные руководители: Ягубова Анжелика Салеховна, Ивлева Ирина Ивановна.
3 место – Дильнара Таженова (ученица Гимназии №1 Карасукского района), название работы: «История и успех купеческой династии Сорокиных»; научный руководитель – Доме Любовь Алексеевна.
4 место – Савелий Туктамышев (студент СИУ РАНХиГС), название работы: «Хлеб — всему голова: история семейного дела Луканиных»; научный руководитель – Гурунян Татьяна Валентиновна.
5 место – Алина Лупашко (студентка филиала ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза в р.п. Краснозерское), название работы: «Семейное дело»; научный руководитель – Колесникова Марина Николаевна.
Победители были награждены ценными призами и дипломами, а участники – сертификатами, подарками и лимитированными календарями на 2025 год «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области», посвященный выдающимся предпринимателям, меценатам и благотворителям Новосибири, который был подготовлен в рамках проекта наследиенсо.рф.
Партнёры проекта подготовили специальные номинации и лично отметили авторов понравившихся работ.
Так, Информационно-аналитический портал InfoPro54.ru провели ежегодное открытое голосование за лучшую работу по мнению читателей. Главный редактор издания Юлия Данилова наградила победителя – Софью Позолотину (студентка Новосибирского торгово-экономического колледжа), чья работа «Женщины в предпринимательстве дореволюционного Новосибирска: пионеры и вдохновители» набрала наибольшее количество голосов (6357), научный руководитель: Цыганова Ирина Афанасьевна.
Собственные номинации подготовили и наградили подарками их победителей партнеры проекта.
Руководитель Центра инноваций социальной сферы НСО Оксана Козырева от лица Центра «Мой бизнес» наградила авторов работ:
Партнерами проекта стали также новосибирские предприниматели, которые наградили авторов особенных, на их взгляд работ:
В рамках проекта, запущена обновленная по материалам конкурсных эссе онлайн-выставка «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области», подготовленная совместно с музеем Новосибирска и с использованиям материалов конкурсных эссе.
Она посвящена деятельности выдающихся предпринимателей, меценатов и благотворителей дореволюционного Новониколаевска и их вкладу в развитие экономики, науки, образования, культуры, медицины и социальной инфраструктуры региона.
«ОПОРА РОССИИ» благодарит всех участников, авторов, научных руководитель, партнеров проекта, каждого, кто внес свой посильный вклад в его реализацию!
Благодарим министерство региональной политики Новосибирской области за поддержку в реализации социально значимых проектов!
Проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» будет продолжен в 2025 году.
До новых встреч!
Фото предоставлены НО Опора России, автор: Ольга Ветрова.
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