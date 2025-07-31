Жительница левобережья Новосибирска пожаловалась на отсутствие тротуара

Жительница Софийского квартала, расположенного в левобережье Новосибирска, обратилась в мэрию города с просьбой обустроить тротуар на улице Троллейная. По ее словам, слева от дороги тротуар отсутствует до остановки «Степная», где находится ближайший светофор, а справа имеется узкий проход, который не является тротуаром и крайне опасен из-за проезжающих на большой скорости автомобилей. Люди вынуждены ходить практически по дороге.

— Дети, которые живут в Софийском квартале, не имеют нормальной возможности добираться до школы из-за отсутствия тротуара вдоль дороги по улице Троллейной, — рассказала Марина Л. Om1 Новосибирск.

Однако в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска ей ответили, что планы по строительству тротуаров на 2025 год сформированы на основании протоколов совещаний администрации района с депутатами совета депутатов города Новосибирска, и обустройство тротуара по улице Троллейной в них не вошло.

—Вопрос будет рассмотрен при формировании планов работ на 2026 год после определения лимитов финансирования, предназначенных на эти цели, или при выделении дополнительных бюджетных средств — в ранее возможные сроки, — сообщили в мэрии.

Напомним, в 2025 году в Новосибирске запланировано обновить более 100 участков тротуаров, на что выделено свыше 300 миллионов рублей. На ремонт тротуаров в центральной части мегаполиса по поручению губернатора из регионального бюджета выделено 120 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что после трагического ДТП на улице Технической в Дзержинском районе Новосибирска городские власти включили ремонт тротуара в предварительный план работ на 2025 год.