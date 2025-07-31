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Жизнь новосибирцев изменится с 1 августа — в силу вступят новые законы

  • 31/07/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирский оперный театр
В числе новых правил: запрет на спам-рассылку и ГОСТы на детскую одежду

Индексация пенсий

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров Новосибирской области пересчитают. Прибавку получат пожилые люди, которые трудились в прошлом году и за которых работодатель платил страховые взносы в пенсионную систему. Размер прибавки зависит от периода, который человек работал в прошедшем году и от суммы взносов. Однако она не может превышать трех пенсионных баллов — 437,07 рублей (стоимость одного балла в 2025 году составляет 145,69 рублей).

Кроме того, с 1 августа увеличатся пенсии для новосибирцев, достигших 80-летнего возраста или имеющих первую группу инвалидности (в 2025 году выплата составляет 8 907,7 рублей).

Напомним, минимальные пенсии в регионах зависят от прожиточного минимума. В Новосибирской области прожиточный минимум для пенсионеров составляет 14 945 рублей. По данным регионального отделения Социального фонда России, в регионе насчитывается 141 тысяча работающих пенсионеров.

В мае депутат Госдумы Сергей Миронов выразил обеспокоенность тем, что увеличение пенсий в России не успевает за ростом цен и заработной платы, и предложил проводить индексацию ежеквартально. Миронов также призвал к пересмотру принципов расчета пенсии и механизма ее индексации, настаивая на том, что минимальная пенсия должна быть не ниже стоимости потребительской корзины, которую, по его мнению, следует расширить.

Получение банковской карты несовершеннолетними

С 1 августа подростки от 14 до 18 лет не смогут завести собственные банковские счета и карты без письменного согласия родителей. Исключением станут несовершеннолетние, которые полностью приобрели дееспособность (вступили в брак, официально трудоустроены, являются ИП и т.д.)

До сих пор несовершеннолетние не могли без согласия родителей совершать финансовые сделки, но на открытие банковских счетов и карт запрет не распространялся. Как результат, дети зачастую становились жертвами обмана и вовлекались в незаконную деятельность, в том числе дропперскую.

Напомним, с 5 июля для дропперов (людей, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные средства) предусмотрена уголовная ответственность.  Тем, кто продал свою банковскую карту злоумышленникам, будут грозить штрафы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в 2024 году в Новосибирской области правоохранители выявили более 1100 жителей региона на счета которых поступали похищенные деньги. Общая сумма нанесенного ущерба, причиненного IT-преступлениями, сегодня составляет около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми. В июне Госдума ужесточила наказание для дропперов, установив уголовную ответственность с лишением свободы до шести лет и штрафом до 1 миллиона рублей.

Новые ГОСТы на детскую одежду и рюкзаки

С 1 августа 2025 года в России начинают действовать новые ГОСТы для детской одежды, школьных ранцев и детской одежды. Они становятся жестче и точнее. Например, впервые установлены требования к безопасности шнурков на детской одежде.

Для игрушек установлена классификация с учетом возраста, для которого предназначены, вида деятельности (например, для активного отдыха, для развития чувств и эмпатии), воспитательного назначения, материала изготовления и так далее.

Для школьных ранцев теперь установлены ограничения по массе: она не должна превышать 700 граммов для учащихся начальных классов и 1кг — для старшеклассников. Помимо этого, рюкзаки должны изготавливаться из негорючих материалов и оснащаться светоотражающими элементами.

Стоит отметить, что в 2025 году средняя стоимость минимального набора для подготовки ребенка в школу в Новосибирской области выросла за год на 9%, достигнув отметки в 16 905 рублей. А с 3 сентября в России начнет действовать новый ГОСТ на школьную форму (Он будет иметь рекомендательный характер).

Увеличение срока подачи заявки на патент

С 3 августа период, в течение которого можно направить заявку для выдачи патента на изобретение после раскрытия информации о нем, увеличится вдвое — с 6 до 12 месяцев. Это позволит расширить возможности защиты прав авторам.

Контроль за банковскими операциями

С начала августа расширяется перечень финансовых операций, которые подлежат обязательному контролю банков. Усиленный надзор вводится за оборотом средств на счетах ИП и юрлиц, которые торгуют ювелирными изделиями, драгметаллами и драгоценными камнями (а также их ломом) и за операциями по покупке и продаже природных алмазов, инвестиционных драгметаллов, а также памятных монет из драгоценных металлов. Сведения об этих операциях банки обязаны направлять в Росфинмониторинг.

В то же время, выводятся из-под надзора получение чеков на предъявителя от нерезидентов, внесение наличных в уставной капитал организации и зачисление денег на специальные счета для исполнения гособоронзаказа.

Напомним, с 1 июня ФНС взяла под контроль переводы на карты новосибирцев, что направлено на повышение прозрачности финансовых операций и пресечение незаконной предпринимательской деятельности.

Отказ от SMS-рассылок

Также с 1 августа жители всех регионов России, в том числе и Новосибирской области, смогут официально отказаться от получения рекламных и информационных SMS-рассылок. Нововведение касается не только физических, но и юридических лиц.

Подать заявку на отказ можно лично, через мобильное приложение или сайт оператора. Рассылка перестанет приходить на следующий календарный день после подачи заявления.

Кроме того, теперь период участия в спецоперации не будут включать в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ, а также введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других мемориальных объектов, возведенных в честь погибших защитников Отечества.

Ранее редакция сообщала, что в августе в Новосибирске ожидается наплыв детей мигрантов для сдачи русского языка. 

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : новые законы


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