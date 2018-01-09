Площадь особо охраняемых природных территорий в области увеличилась до 1,7 млн га

В регионе статус особо охраняемых природных территорий имеют более 80 памятников природы и заказников.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий Новосибирской области увеличилась в связи с образованием заповедника «Васюганский» до 1 млн 747 тысяч га. Заповедник «Васюганский» образован в рамках Года экологии постановлением Правительства РФ от 16.12.2017г. №1563 на смежных территориях Новосибирской и Томской областей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в настоящее время общая площадь особо охраняемых природных территорий Новосибирской области составляет 9,8 % от общей площади региона. Средний показатель по России находится на уровне 9,7 %, по Сибирскому федеральному округу — 9,1 %.

Площадь созданного государственного природного заповедника «Васюганский» составляет 614 803 га, из них 252 289 га расположено на территории Новосибирской области (Северный и Убинский районы) и 362 514 га – на территории Томской области.

Как отметили в министерстве природных ресурсов и экологии региона, работа по созданию государственного заповедника велась на протяжении более 5 лет, ряд значимых мероприятий был инициирован правительством Новосибирской области. В частности, общественные слушания с привлечением специалистов Министерства природы Российской Федерации, ВНИИ «Экология», разработчиков материалов, обосновывающих создание заповедника, представителей органов государственной и муниципальной власти региона.

— Совместно с разработчиками материалов по созданию заповедника велась тесная работа по подготовке недостающих и обновлению имеющихся материалов, велись переговоры с представителями органов местного самоуправления. Итогом стало положительное заключение по результатам государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих придание исследуемой территории статуса особо охраняемой природной территории федерального значения, — отметил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко.

Заповедник расположен в пределах Большого Васюганского болота – крупнейшей болотной системы Северного полушария планеты. Целью создания заповедника является сохранение уникальных природных комплексов этой системы, имеющих большое природоохранное значение. Как отметили эксперты, принятое решение позволит обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов на землях, включенных в границы заповедника.

В министерстве природных ресурсов и экологии региона напомнили, что большое Васюганское болото аккумулирует до 10 млн тонн углекислого газа в год, является хранилищем 400 км3 пресной воды, из него берут начало более 20 рек. На территории заповедника отмечено 242 вида растений, обитают 40 видов млекопитающих, 185 видов птиц, 5 видов земноводных и пресмыкающихся, около 340 видов насекомых, в водоемах отмечены не менее 10 видов рыб. Ряд видов растений и животных находится под особой охраной. В Красную книгу России и Красную книгу Томской области занесены 41 вид животных и восемь видов растений. Территория проектируемого заповедника является местом концентрации перелётных птиц во время сезонных миграций.

Помимо первого заповедника федерального значения «Васюганский» в Новосибирской области статус особо охраняемых природных территорий имеют более 80 памятников природы и заказников. На их территориях запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе разведение костров, выжигание луговой растительности, а также заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира, сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов.

Фото: Andrea Pokrzywinski