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Продукция компании «Балтика» появится во всех ресторанах сети Burger King

  • 15/01/2018

Один из акцентов в работе компании сделан на торговых точках сегмента HoReCa.

Компания «Балтика» и компания Burger King подписали договор о сотрудничестве. С начала 2018 года «Балтика» начнет поставку своей продукции, включая безалкогольное пиво, в более чем 500 ресторанов сети по всей стране, включая Сибирь, сообщили в пресс-службе пивоваренной компании.

— В рамках подписанного договора с начала 2018 года в более чем 500 заведений сети по всей России появится сразу несколько популярных сортов пивоваренной компании, включая премиальный светлый лагер «Балтика 7» и всемирно известное датское пиво Tuborg. В ряде торговых точек, в том числе в аэропортах, ассортимент дополнит изысканное темное пиво Zatecky Gus Cerny, а также востребованное безалкогольное пиво «Балтика 0», лидер сегмента безалкогольного пива в России с долей около 60 %, — рассказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что в последнее время и сегмент HoReCa, и рынок общественного питания России в целом претерпели значительнее изменения. По мнению экспертов, в первую очередь, это связано с падением доходов населения, вызванного кризисом 2014 года. Часть потребителей стала отдавать предпочтение посещению более экономичных точек питания. Именно поэтому на фоне закрытия дорогих ресторанов и кафе сетевые заведения успешнее пережили кризис и даже увеличили число своих точек в 2017 году на 4,6 % по сравнению с итогами 2016 года (по данным «РБК исследования рынков»).

— Для того чтобы попасть в меню ресторанов Burger King, вся продукция должна соответствовать установленным требованиям к безопасности и качеству. Это напрямую затрагивает нашу деловую репутацию и интересы наших потребителей. Компания «Балтика», лидер пивоваренного рынка России, зарекомендовала себя как надежный партнёр. Надеемся, что подписание договора станет началом долгосрочного эффективного сотрудничества команд-единомышленников. Плюс это сотрудничество — логичное продолжение нашего курса на полную локализацию нашей продукции, — отметил генеральный директор «Бургер Кинг Россия Дмитрий Медовый.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

 

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