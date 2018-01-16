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В Новосибирске вводится временное ограничение движения большегрузов

  • 16/01/2018
большегруз

Ограничения будут действовать с 16 января по 19 января на автодорогах общего пользования местного значения, относящихся к собственности города.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, относящимся к собственности города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Ограничения будут действовать с 18 часов 16 января до 22 часов 19 января на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Новосибирска, — уточнили в пресс-службе.

Данное решение принято в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением погодных условий (обильные осадки в виде снега), влекущих снижение пропускной способности улично-дорожной сети, угрозу блокирования свободного движения пассажирского и специального транспорта служб экстренного реагирования.

Отмечается, что ограничения вводятся для транспортных средств с габаритными параметрами, превышающими по ширине 2,55 метра, по высоте — 4 метра от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) — 15 метров, а также транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Фото: Ростислав Нетисов

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