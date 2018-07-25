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Взносы застройщиков в Фонд долевого строительства могут поднять до 6%

  • 25/07/2018
site

Сейчас этот показатель равен 1,2 %.

Отчисления застройщиков в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства могут вырасти. Законопроект с соответствующими поправками в 214-ФЗ Минстрой РФ разместил на портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения.

В начале июня на парламентских слушаниях в Госдуме «Законодательное обеспечение перехода к новым формам финансирования жилищного строительства», организованных Комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, его глава Николай Николаев указал на отрицательный баланс компенсационного фонда, вызванный низким размером ставки отчислений, а также на рост числа банкротств застройщиков, что, по его словам, несет угрозу устойчивости Фонда защиты дольщиков, сообщает Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ).

С учетом этого в числе предложений по доработке законодательства о долевом строительстве содержался пункт о повышении взносов застройщиков в Фонд защиты дольщиков: сначала до 3%, затем — до 6%.

Однако позже, при подготовке ко второму чтению законопроекта №322981-7, ужесточающего правила работы застройщиков, привлекающих деньги дольщиков (который в итоге был принят Госдумой 21 июня, а через несколько дней подписан Президентом), инициаторы этой поправки ее отозвали.

Рост взносов министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев назвал «серьезным стимулом» для перехода застройщиков на работу с использованием счетов эскроу.

По мнению наблюдателей, девелоперам на короткий срок будет предоставлен переходный период. Планируется, что с 1 октября до 31 декабря 2018 года взносы составят 3 %, а затем взносы вырастут вдвое, до продекларированных 6 %.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 20 августа.

Напомним, что с 1 июля 2018 года начал действовать закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков. Одно из основных изменений закона — то, что застройщики теряют право напрямую привлекать деньги дольщиков с 1 июля 2019 года. С этой даты продажи недвижимости должны происходить через систему эскроу-счетов, до этого момента работа через эскроу для застройщиков будет добровольной.

Фото: pixabay.com, автор- annca

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