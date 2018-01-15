Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Здание конторы инженера Будагова отреставрируют за 5,6 млн рублей

  • 15/01/2018

В Новосибирске будет создан исторический квартал.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу завершить восстановление одного из первых домов Новониколаевска — конторы инженера Будагова — к 125-летию города, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— На этой территории планируется восстановить исторический квартал Новосибирска, кусочек прошлого, откуда начинался наш город, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — На улице Большевистской сейчас ведется реконструкция сразу нескольких зданий, совсем рядом восстанавливается школа. Учитывая, что через дорогу расположился городской музей, прорисовывается целый комплекс, связанный с историей города.

Отмечается, что здание конторы Будагова является образцом городской застройки периода основания Новониколаевска. Датой его возведения считается конец XIX века (по разным данным — 1893-1897 годы). Дом признан памятником архитектуры регионального значения, но его состояние до последнего времени было аварийным. Здесь уже несколько лет никто не жил, произошло несколько пожаров. В прошлом году было принято решение провести реконструкцию памятника за счет средств городского и областного бюджетов. По результатам проведенного открытого аукциона работы на объекте выполняет ЗАО «РСУ-5». Сумма контракта — 5,6 млн рублей.

Первым этапом стало восстановление исторического облика фасада здания. Для этого был разработан проект, который прошел историко-культурную экспертизу. По словам директора подрядной организации Михаила Голубева, дом был стянут, укреплен фундамент, более 80 % бревен сруба удалось сохранить, некоторые венцы были заменены, восстановлен главный вход.

— По фотографиям проектировщики восстановили изразцы на окнах, сохранилось пять подлинных наличников, по образцу которых были созданы остальные, — отметил Михаил Голубев. — Сейчас завершаем первый этап реконструкции, весной приступим к благоустройству территории, подведению к зданию коммуникаций.  Небольшие корректировки внесены и во внутреннюю планировку здания, некоторые перегородки убраны, восстановлена печь-голландка.

Как рассказал главный инженер музея города Александр Ушаков, во время реставрации в здании было найдено несколько предметов быта разных годов: кованые изделия, гвозди, кувшин, детские игрушки. Все они станут первыми экспонатами филиала музея Новосибирска, который расположится в здании после завершения реставрационных работ.

— Уже сейчас видно, каким красивым получается здание, именно таким его задумывали основатели — те, кто строил первые улицы Новосибирска, кто проектировал мост. Дом не зря называется конторой Будагова — здесь жил и работал один из основателей нашего города, сейчас зданию возвращается первоначальный вид. Надеемся, что уже в юбилей города здесь будут проводиться праздничные мероприятия. Восстановленный объект будет отличным подарком городу на 125-летие, — подытожил мэр Анатолий Локоть.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска, автор- Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

В магазины ГК «Обувь России» начала поступать обувь новой весенне-летней коллекции

15/01/2018
Основные тренды этой весны — необычная фурнитура, широкий каблук, платформа, лакированная кожа, узкий носок, вышивка.

Продукция компании «Балтика» появится во всех ресторанах сети Burger King

15/01/2018
Один из акцентов в работе компании сделан на торговых точках сегмента HoReCa.

Генеральным директором НОВАТа назначен Ара Карапетян

15/01/2018
До сегодняшнего дня обязанности гендиректора исполняла Снежана Любарь.

Мнение

Инфляцию удалось удержать

Все материалы

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag