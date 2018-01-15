Здание конторы инженера Будагова отреставрируют за 5,6 млн рублей

В Новосибирске будет создан исторический квартал.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу завершить восстановление одного из первых домов Новониколаевска — конторы инженера Будагова — к 125-летию города, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— На этой территории планируется восстановить исторический квартал Новосибирска, кусочек прошлого, откуда начинался наш город, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — На улице Большевистской сейчас ведется реконструкция сразу нескольких зданий, совсем рядом восстанавливается школа. Учитывая, что через дорогу расположился городской музей, прорисовывается целый комплекс, связанный с историей города.

Отмечается, что здание конторы Будагова является образцом городской застройки периода основания Новониколаевска. Датой его возведения считается конец XIX века (по разным данным — 1893-1897 годы). Дом признан памятником архитектуры регионального значения, но его состояние до последнего времени было аварийным. Здесь уже несколько лет никто не жил, произошло несколько пожаров. В прошлом году было принято решение провести реконструкцию памятника за счет средств городского и областного бюджетов. По результатам проведенного открытого аукциона работы на объекте выполняет ЗАО «РСУ-5». Сумма контракта — 5,6 млн рублей.

Первым этапом стало восстановление исторического облика фасада здания. Для этого был разработан проект, который прошел историко-культурную экспертизу. По словам директора подрядной организации Михаила Голубева, дом был стянут, укреплен фундамент, более 80 % бревен сруба удалось сохранить, некоторые венцы были заменены, восстановлен главный вход.

— По фотографиям проектировщики восстановили изразцы на окнах, сохранилось пять подлинных наличников, по образцу которых были созданы остальные, — отметил Михаил Голубев. — Сейчас завершаем первый этап реконструкции, весной приступим к благоустройству территории, подведению к зданию коммуникаций. Небольшие корректировки внесены и во внутреннюю планировку здания, некоторые перегородки убраны, восстановлена печь-голландка.

Как рассказал главный инженер музея города Александр Ушаков, во время реставрации в здании было найдено несколько предметов быта разных годов: кованые изделия, гвозди, кувшин, детские игрушки. Все они станут первыми экспонатами филиала музея Новосибирска, который расположится в здании после завершения реставрационных работ.

— Уже сейчас видно, каким красивым получается здание, именно таким его задумывали основатели — те, кто строил первые улицы Новосибирска, кто проектировал мост. Дом не зря называется конторой Будагова — здесь жил и работал один из основателей нашего города, сейчас зданию возвращается первоначальный вид. Надеемся, что уже в юбилей города здесь будут проводиться праздничные мероприятия. Восстановленный объект будет отличным подарком городу на 125-летие, — подытожил мэр Анатолий Локоть.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска, автор- Ростислав Нетисов