Муниципалитетам поручили отслеживать ситуацию в системообразующих предприятиях региона

С этой недели на оперативном совещании правительства представители министерств Новосибирской области будут докладывать о влиянии санкций, объявленных против России, на экономику региона. Об этом на совещании предупредил членов правительства губернатор Андрей Травников.

О ситуации в реальном секторе

— Хочу обратиться к главам городов и районов области. Губернатор в начале пандемии утвердил список системообразующих предприятий региона, в том числе муниципального уровня. Прошу организовать мониторинг их финансового состояния. В случае изменений — докладывать руководителю отраслевого ведомства или заместителю губернатора по тому же направлению, — обратился к главам районов и муниципальных образований в рамках еженедельного оперативного совещания заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Глава региона поддержал это предложение, отметив, что оно позволит правительству держать руку на пульсе и понимать, что действительно происходит на предприятиях, чем власть может помочь и оперативно отреагировать.

— Наша задача, чтобы новые федеральные решения по поддержке отраслей и предприятий были максимально использованы на территории области. Эту информацию из рук в руки нужно оперативно доводить до руководителей важных для нас компаний, — предупредил Андрей Травников глав районов и муниципальных образований.

По данным на март 2020 года, в списке системообразующих предприятий Новосибирска были 106 компаний, на июнь 2020 года — 131 компания. На момент публикации этого материала ссылка на список на сайте правительства была пуста, на странице отмечалось, что последние изменения внесены 6 марта 2022 года.

О продовольственной безопасности

Министр промышленности и торговли Андрей Гончаров пояснил, что по ключевым группам продовольственных товаров (сахар, крупы, консервы) в рознице области запас составляет 26 дней, по непродовольственным (бытовая техника, предметы личной гигиены и бытовая химия) — около 70 дней.

Отвечая на вопрос губернатора, министр подчеркнул, что критических запасов нет ни по одной товарной продукции.

— Запасы достаточны по всем товарам, даже по тем, которые сейчас находятся в активном спросе. И в рознице, и в оптовом звене, — подчеркнул Гончаров.

Министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко добавил, что все агропредприятия АПК области отпускают продукцию согласно заключенным договорам.

— Оптовые отпускные на весь ассортимент стабильные. За прошедшую неделю подорожала только гречка — на 3%. По ряду позиций было снижение оптовых и отпускных цен, — добавил Лещенко. — Ежедневное производство молока выросло на 42 тонны к уровню 2021 года — до 2045 тонн. Средняя цена молока за неделю не изменилась и составляет 30,15 руб за литр. В животноводческом и рыбохозяйственном комплексе ситуация стабильная, на рынке зерна цены также не изменились.

При этом чиновник сообщил, что реализация зерна с территории Новосибирской области продолжается. По его словам, в период с 1 сентября вывезено 978 тыс тонн — в 1,6 раза больше, чем в 2021 году. За 3 дня марта вывезено 19 тыс тонн или 94 вагона в день. Для сравнения, ранее в день из региона в среднем вывозилось 60-70 вагонов зерна.