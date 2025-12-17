Рекламодателям

Маркетплейсы ужесточили условия возврата новогодних товаров для новосибирцев

  • 17/12/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Маркетплейсы приготовились к возврату гирлянд после новогодних праздников
К выявлению случаев потребительского терроризма подключили искусственный интеллект

Онлайн-площадки и селлеры, наученные горьким опытом, в этом году начали заранее готовиться к последствиям пост-новогоднего потребительского терроризма. В январе прошлого года ПВЗ и сами продавцы жаловались на массовые возвраты в пункты выдачи всей новогодней атрибутики, начиная от искусственных елей и заканчивая гирляндами. При этом покупатели ссылались на то, что товары бракованные или не подошли. Но последующая проверка, как правило, выявляла полное отсутствие дефектов, а также факт предыдущего использования, что делает невозможным дальнейшую продажу елей и гирлянд.

По закону «О защите прав потребителей» и правилам маркетплейсов, покупатель может вернуть товар в течение двух недель без объяснения причин, если он сохранил товарный вид.

Редакция Infopro54 обратилась к популярным маркетплейсам с вопросом о том, как они планируют решать проблему возвратов в период новогодних праздников 2025/2026 годов.

— На данный момент мы фиксируем лишь единичные случаи жалоб селлеров по теме недобросовестного поведения клиентов. Если же они подтверждаются, мы оказываем полную поддержку партнёру и, в том числе, предоставляем всю необходимую информацию правоохранительным органам при получении запроса от них, — говорится в ответе на запрос редакции из пресс-службы Wildberries & Russ.

Компания подчеркивает, что важно различать обычное потребительское поведение от недобросовестных действий, направленных на вред продавцам. Маркетплейс активно совершенствует алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы лучше выявлять такие случаи и оперативно на них реагировать.

В пресс-службе Ozon редакции рассказали, что для минимизации необоснованных возвратов предпринимается ряд мер контроля.

— Недавно сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, для новогодних товаров — до семи дней, и новые сроки стали дополнительным инструментом поддержки продавцов. Мы построили процесс защиты продавцов от необоснованных возвратов: чтобы вернуть товар, клиент оформляет заявку в личном кабинете, после чего, в зависимости от схемы продаж, продавец или Ozon принимает решение о возврате. В заявке клиент должен предоставить фотографии товара, упаковки и бирок. Если возврат одобрен, сотрудники пунктов выдачи еще раз проверяют, что у товара сохранен изначальный вид, заводская упаковка и пломбы, фабричные ярлыки и потребительские свойства. В случае нарушения условий, в возврате откажут. Отдельно отметим, что при возврате праздничного декора на товаре должны присутствовать все бирки и сохранена целостность упаковки, — поясняется в комментарии Ozon.

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли России Алексей Москаленко в интервью Infopro54 так же отмечал, что в числе ключевых трендов развития рынка на 2026 год будет борьба с потребительским терроризмом. Он предупреждал, что такая поведение недобросовестных покупателей бьет не только по продавцам, но и приводит к повышению цен. Это актуально для все потребителей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские производители наращивают обороты на маркетплейсах.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

