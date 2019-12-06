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93 новые камеры появится на дорогах Новосибирской области в рамках нацпроекта

Сейчас на всех автодорогах общего пользования Новосибирской области установлено 159 комплексов фотовидеофиксации.
  • 06/12/2019, 18:49
93 новые камеры появится на дорогах Новосибирской области в рамках нацпроекта

Комплексы фотовидеофиксации на дорогах региона начали устанавливать с 2012 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Вся система фотовидеофиксации направлена на достижение главного показателя нацпроекта – сократить до конца 2024 года число погибших на дорогах до 2,8 человек на 100 тысяч населения, а также на устранение причин и последствий ДТП, на повышение культуры вождения. Кроме того, штрафы с камер поступают непосредственно в дорожный фонд Новосибирской области, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий. — Всего по нацпроекту в регионе планируется установить 93 стационарных комплекса, из которых, начиная с 2017 года, уже установлено 32. Решая вопрос ликвидации мест концентрации ДТП, в первую очередь при помощи камер, в регионе по сравнению с прошлым годом количество погибших уже меньше на 30 человек.

Начальник ГКУ НСО ЦОДД Виктор Шайдула рассказал, что на всех автодорогах общего пользования Новосибирской области установлено 159 комплексов фотовидеофиксации – стационарные, передвижные и мобильные, также используются муляжи. Современные комплексы позволяют фиксировать более 15 видов различных правонарушений на дорогах. Комплексы также способны оценивать общую обстановку на улично-дорожной сети, а значит данные с камер могут использоваться в интересах различных служб, в том числе правоохранительных.

Все комплексы фотовидеофиксации в регионе, как отметил Виктор Шайдула, находятся в собственности ЦОДД и ни в коем случае не устанавливаются частными лицами. Места установки камер определяются владельцем дороги и согласовываются с ГИБДД на основе данных учета о дорожно-транспортных происшествиях. Информация со стационарных камер передается по защищенной сети ЦОДД в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД (уполномоченный орган по вынесению административных постановлений за нарушение правил дорожного движения). Для передвижных и мобильных приборов составляется соответствующий план-задание на две недели.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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