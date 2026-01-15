Поиск здесь...
После январского роста цен ФАС проверит тепличные комбинаты

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

В списке проверяемых предприятия, представленные в Новосибирской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала изучение рынка овощей защищенного грунта, направив запросы крупнейшим производителям. В список вошли компании групп «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит» (как крупный ритейлер с собственным агрохолдингом), «Теплицы Регионов» и «Мое лето».

Регулятор потребовал предоставить детальные данные об объемах производства и реализации, себестоимости, оптовых ценах, рентабельности и системе сбыта. На основе анализа этой информации ФАС при наличии оснований примет антимонопольные меры.

Поводом для проверки стал резкий рост цен. По данным Росстата, в первой декаде января 2026 года плодоовощная продукция в среднем подорожала на 7,9%. Лидерами роста стали огурцы (+21,3%) и помидоры (+13,6%).

Примечательно, что АПК Новосибирской области, по оценке Банка России, сохраняет потенциал роста благодаря высокому внутреннему спросу. Регион уже несколько лет является профицитным по овощам закрытого грунта и экспортирует их в другие регионы, вплоть до Дальнего Востока. При этом в 2024 году власти уговаривали группу «Горкунов» построить в области еще один тепличный комплекс.

Ранее редакция сообщала, что по итогам 2025 года средний чек новосибирцев вырос, но количество позиций в нем сократилось.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания

Автор: Юлия Данилова

Последний в Новосибирской области официальный проблемный объект — долгострой на ул. Дуси Ковальчук, 378/1 д.2 — был сдан в конце 2025 года. С применением всего комплекса мер с 2010 года в регионе были восстановлены права почти 21 тысяч семей в 216 проблемных объектах.

— Мы можем гордиться тем, что почистили город от долгостроев и обманутых дольщиков. Это была неподъемная работа, но мы ее сделали. Однако на днях у нас арестовали имущество застройщика. Проблема снова может уйти вдолгую. Не один миллиард опять ляжет на бюджет города и области. Этого нельзя допустить, — заявил на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и строительству вице-спикер парламента, директор ассоциации «Региональный деловой клуб строителей», учредитель ГК «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

Читать полностью

В Новосибирске создан метод отбора «идеальных» эмбрионов

Автор: Артем Рязанов

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН создали новую методику генетического анализа эмбрионов. Она позволяет точнее отбирать эмбрионы для процедуры ЭКО. Метод основан на технологии Hi-C, которая изучает пространственную организацию ДНК и выявляет хромосомные перестройки.

При ЭКО сегодня часто проверяют эмбрионы на изменения в числе хромосом или их крупных частей. Но такие методы не выявляют перестройки, при которых участки разных хромосом меняются местами, не влияя на общее количество ДНК. Перенос таких эмбрионов может привести к рождению здорового ребенка, но в будущем у него сохранится риск серьезных репродуктивных проблем.

Читать полностью

Спорткомплекс за 600 млн рублей строят в Линёво Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области реализуется проект по строительству современного одноэтажного спортивного комплекса. Ход работ находится на контроле специалистов 4-го отдела госстройнадзора региона.

Объект возводится на пустыре между Покровской церковью и стадионом по улице Коммунистический проспект. Его общая площадь составит более 5,5 тысяч кв. метров. Комплекс будет включать тренажёрный и многофункциональный игровые залы, универсальный борцовский зал, беговые дорожки, а также административные и технические помещения, раздевалки, медицинский кабинет и зрительские трибуны.

Читать полностью

Проблемы накопились: застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента Новосибирской области попросили областной Минстрой и мэрию Новосибирска конкретизировать ситуацию с созданием КРТ на территории города. Проблемы накопились. Напомним, уже более года в городе запрещено строительство жилья вне площадок комплексного развития территорий.

В частности, речь шла о площадках, занятых частными домами. В городе, в том числе в центральных районах, таких локаций достаточно много.

Читать полностью

4000 новосибирцев получили быстрый интернет

В Новосибирске абоненты МТС получили доступ к улучшенному домашнему интернету благодаря развитию цифровой экосистемы оператора. За счет модернизации оборудования и интеграции новых жилых зданий в сетевую инфраструктуру, около четырех тысяч жителей Ленинского района получили улучшенные возможности подключения.

Усовершенствованное интернет-соединение стало доступно для пользователей, проживающих в отдельных домах Троллейного жилмассива, микрорайонов Южный и Западный, а также в комплексах «Новый горизонт» и «Крымский».

Читать полностью

Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» определяет векторы развития отрасли

В рамках Международной выставки «Сибирская строительная неделя» ключевой деловой площадкой является форум «Стратегии ускорения темпов строительства». Он предоставляет уникальную возможность для взаимодействия между представителями власти и бизнеса, обсуждения актуальных проблем строительной отрасли, поиска решений и их закрепления на законодательном уровне.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и ЖКХ РФ, Правительство Новосибирской области, а также ведущие отраслевые объединения, что подчеркивает высокий статус мероприятия. Форум ориентирован на владельцев, руководителей и специалистов строительных и смежных компаний, девелоперов, архитекторов, проектировщиков, инженеров.

Читать полностью
Власть Общество

Новосибирские пенсионеры столкнулись с поборами на почте

Власть Недвижимость Общество

Арест имущества новосибирского застройщика встревожил вице-спикера Заксобрания

Медицина

В Новосибирске создан метод отбора «идеальных» эмбрионов

Общество

В Бердске спецслужбы оцепили фуру у «Колорлона» из-за подозрительного груза

Бизнес Недвижимость

Спорткомплекс за 600 млн рублей строят в Линёво Новосибирской области

Общество

Новосибирцев предупредили о схемах мошенничества со звонком из «автошколы»

Власть

Губернатор обсудил проект «Герои НовоСибири» на заседании общественного совета

Общество

Хоккейный клуб «Сибирь» получил главного тренера команды

Власть

Мэр Новосибирска стал самым медийным градоначальником Сибири в 2025 году

Власть Недвижимость Общество

Проблемы накопились: застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ

Общество

Уроженец Камеруна, вернувшийся с СВО, устроился на завод в Новосибирске

4000 новосибирцев получили быстрый интернет

Бизнес

После январского роста цен ФАС проверит тепличные комбинаты

Недвижимость

Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» определяет векторы развития отрасли

Бизнес

Новосибирский ювелирный завод «Атолл» признан банкротом

Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска готовит конкурс по выбору инвестора для бизнес-инкубатора

Бизнес Недвижимость Общество

До 31 января все арендаторы съедут из новосибирского ЦУМа, его готовят к сносу

Власть Отставки и назначения

Марина Ярцева из новосибирской «Опоры России» возглавила министерство в Хабаровске

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

