После январского роста цен ФАС проверит тепличные комбинаты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала изучение рынка овощей защищенного грунта, направив запросы крупнейшим производителям. В список вошли компании групп «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит» (как крупный ритейлер с собственным агрохолдингом), «Теплицы Регионов» и «Мое лето».

Регулятор потребовал предоставить детальные данные об объемах производства и реализации, себестоимости, оптовых ценах, рентабельности и системе сбыта. На основе анализа этой информации ФАС при наличии оснований примет антимонопольные меры.

Поводом для проверки стал резкий рост цен. По данным Росстата, в первой декаде января 2026 года плодоовощная продукция в среднем подорожала на 7,9%. Лидерами роста стали огурцы (+21,3%) и помидоры (+13,6%).

Примечательно, что АПК Новосибирской области, по оценке Банка России, сохраняет потенциал роста благодаря высокому внутреннему спросу. Регион уже несколько лет является профицитным по овощам закрытого грунта и экспортирует их в другие регионы, вплоть до Дальнего Востока. При этом в 2024 году власти уговаривали группу «Горкунов» построить в области еще один тепличный комплекс.

Ранее редакция сообщала, что по итогам 2025 года средний чек новосибирцев вырос, но количество позиций в нем сократилось.