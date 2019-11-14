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Активы коллекторских агентств растут кратными темпами

На динамику ключевых показателей деятельности коллекторских агентств повлиял значительный объем передачи плохих долгов банками на балансы взыскателей-юрлиц.
  • 14/11/2019, 17:41
Активы коллекторских агентств растут кратными темпами

Совокупные активы коллекторских агентств по итогам 2018 года достигли 98,69 млрд рублей, увеличившись в 2,8 раза по сравнению с результатами 2017 года. Чистая прибыль выросла в 2,2 раза до 11,15 млрд рублей, выручка — в 1,7 раза до 22,42 млрд рублей. Такие данные получили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа открытой бухгалтерской отчетности компаний.

— На динамику ключевых показателей деятельности коллекторских агентств повлиял значительный объем передачи плохих долгов банками на балансы взыскателей-юрлиц с целью улучшения структуры активов, в том числе в преддверии вступления с января 2019 года новых требований банковской отчетности по МСФО-9. По итогам текущего года мы прогнозируем увеличение совокупного размера активов еще в 1,5-2 раза до 150-200 млрд рублей за счет продолжающейся реализации банками просроченной задолженности в объеме не менее чем 100 млрд рублей, — отмечает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По данным Банка России на 1 октября 2019 года объем просроченной задолженности физлиц на балансах банков сократился на 17 млрд рублей или на 2,24% до 756,5 млрд рублей, при этом объем просроченной задолженности юрлиц вырос на 11% до 2,409 трлн рублей. Передача задолженности юрлиц не носит массового характера, банки с такими долгами работают самостоятельно.

Отмечается, что в течение 2019 года в реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включены 74 компании или 26% общей количества, их совокупные активы за счет деятельности в 2018 году превысили 10 млрд рублей. Всего в реестре ФССП включены сведения о 310 компаниях, в 2017-2019 годах из реестра исключены 29 компаний, на которые по итогам 2018 года приходилось 8,6 млрд рублей совокупных активов. На упрощенной системе налогообложения (УСН) находится 21 организация, таким образом, объем их активов не известен.

На компании московского региона приходится 64,7% совокупных активов (в Москве зарегистрировано 65 компаний или 31% от общего количества коллекторских агентств), далее с долей 9,5% следуют компании, зарегистрированные в Санкт-Петербурге и Ярославской области (8,2%). На коллекторские агентства Новосибирской области приходится лишь 1% совокупных активов.

По итогам 2018 года условный средний размер активов коллекторского агентства составил 481,3 млн рублей, при этом у лидера рынка этот размер в 67 раз больше, половину от совокупных активов занимают 50 компаний.

Фото: pixabay.com, автор- Olga1205

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