В Сибири выбрали 10 лучших компаний в сфере медицинского туризма

В Правительстве Новосибирской области подвели итоги конкурса «Медицинский туризм в Сибирском федеральном округе как фактор инициативы по изменению положительного образа жизни Сибири», сообщили в пресс-службе регионального минпромторга. Участниками стали более 70 представителей малого и среднего предпринимательства: частные клиники, санатории, фитнес-центры из Новосибирска, Красноярска и Алтайского края.

Победителей конкурса выбрали в десяти номинациях: Номинация «Пластический туризм» — ООО «Лечебно-диагностический медицинский центр ЭКСИМА»; номинация «Стоматологический туризм» — ООО МЦИ «Ай-Дент»; номинация «Медицинский туризм глазами СМИ» — ООО «РБК-ТВ Новосибирск»; номинация «Реабилитационный туризм: санаторно-курортное лечение» — ООО «Отель Беловодье»; номинация «Реабилитационный туризм: детский оздоровительный туризм» — санаторно-оздоровительный лагерь «Тимуровец»; номинация «Реабилитационный туризм: фитнес-туризм» — ООО «Спортлайн»; номинация «Реабилитационный туризм: лечебный массаж» — восстановительный центр доктора Комиссарова (ИП); номинация «Лечебный туризм: отоларингология» — ООО «Социальный ЛОР кабинет»; номинация «Лечебный туризм: акушерство, гинекология, урология» — ООО «Клиника профессора Пасман», а также номинация «Лечебный туризм: диализ» — ООО «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОТЕКА».

Напомним, Новосибирская область уже входит в двадцатку российских регионов, привлекательных для туристов.

Фото: пресс-служба регионального минпромторга