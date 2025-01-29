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«Тяжстанкогидропрессу» заблокировали допэмиссию акций

  • 29/01/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
«Тяжстанкогидропрессу» заблокировали допэмиссию акций
Ранее миноритарий пытался опротестовать продажу акций предприятия

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел заявление акционера ПАО «Тяжстанкогидропресса» Павла Быковского о признании недействительным решения общего собрания участников (акционеров) общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций общества. Миноритарий также потребовал наложить обеспечительные меры в части приостановки размещения допэмиссии. Иск был подан 24 января.

— Истец полагает, что неналожение мер может привести к нарушению его прав акционера. В случае удовлетворения заявленных исковых требований при продолжении размещения истец будет вынужден повторно обращаться с исковым заявлением о применении последствий недействительности к выпущенным акциям, что приведет к существенной нагрузке на Арбитражный суд Новосибирской области, а также к существенным расходам для самого истца, — говорится в материалах суда.

В итоге суд удовлетворил заявление акционера завода.

Напомним, решение о допэмиссии по закрытой подписке было принято советом директоров предприятия в сентябре и вынесено на внеочередное собрание акционеров предприятия, которое прошло в конце октября. В ноябре решением совета директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» утверждена цена размещения дополнительных обыкновенных акций предприятия — 1046,90 рубля за акцию.

Как отмечалось в документе, размещение предполагалось провести в два этапа. На первом каждый акционер общества вправе приобрести целое число дополнительно размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций на дату составления реестра. Не размещенные на первом этапе акции могут быть приобретены ООО «Консалтинг Плюс». По данным на июль, компании принадлежат 62% акций.

В ходе подготовки материала редакция Infopro54 поговорила с миноритариями — работниками завода. Один из них проводил оценку акций по делу о наследстве весной 2024 года, и стоимость обыкновенных и привилегированных акций оценщики признали в 1 рубль за штуку.

Весной 2024 года проходила информация о том, что завод может выкупить ГК «Феррум». Однако главный редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов вскоре сообщил, что на акции завода был вновь наложен арест. В материалах суда отмечается, что в июне 2024 года в арбитражный суд поступило заявление Павла Быковского о признании недействительными торгов по продаже бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» в количестве 65 392 штук, проведенных конкурсным управляющим ООО «Стиллайн» Айдаром Шамсиевым в январе 2023 года, а также о признании недействительным договора с победителем о купле-продаже бездокументарных обыкновенных акций завода, заключенного по результатам торгов между ООО СМЦ «Стиллайн» и ООО «Консалтинг плюс». Миноритарий также настаивал на применении двойной реституции с обязанием сторон вернуть полученное по сделке. В августе 2024 суд отказался признавать договор недействительным. Апелляция поддержала решение суда первой инстанции.

По данным Seldon.Basis, уставный капитал «Тяжстанкогидропресса» составляет 116,25 тысячи рублей, 62,2716% голосующих акций находятся у ООО «Консалтинг Плюс». Выручка компании в 2023 году составила 223,8 млн рублей (+37%), чистая прибыль — 24,11 млн (+1843%).

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило  полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В августе 2023 года на сайтах раскрытия информации сообщалось, что 83% акций ранее крупнейшего машиностроительного завода Новосибирска приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург. В июне 2024 на сайте суда появилась информация о признании недействительными торгов по продаже бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс», проведенных в январе 2023 конкурсным управляющим ООО СМЦ «Стиллайн» Айдаром Шамсиевым, а также о признании недействительным заключенный по результатам торгов договора между ООО СМЦ «Стиллайн» и ООО «Консалтинг Плюс»; о применении двойной реституции с обязанием сторон вернуть полученное по сделке. В суд также поступил иск об аресте акций, принадлежащих ООО «Консалтинг Плюс».

Ранее редакция сообщала о том, что в конце 2024 года о планах поддержать «Тяжстанкогидропресс» заявил федеральный Минпромторг. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников добавлял, что на заводе планируют возродить основное производство. По его словам, эта задача будет возложена на профильного инвестора.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : суд допэмиссия акционер «Тяжстанкогидропресс»


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