Фармпроизводитель из Новосибирска готовится к запуску новых цехов

Один из крупнейших российских производителей лекарств, новосибирская компания «ПФК Обновление» (Renewal), планирует завершить строительство первого этапа цеха №7 на основной площадке (ул. Станционная, Новосибирск) к 2026 году. Об этом сообщил исполнительный директор компании, Владимир Гречкин. После завершения строительства компания начнет процесс его лицензирования, пояснил он агентству ТАСС.

Новый цех будет производить твердые лекарственные формы препаратов: капсулы, таблетки и шипучие таблетки. Среди них ацетилсалициловая кислота, парацетамол, витамин С, диклофенак, нимесулид, ибупрофен, бисопролол, пирацетам, индапамид и другие. Запуск цеха увеличит производственные мощности компании на 200 миллионов упаковок в год.

Кроме того, компания продолжает расширять производство, расположенное в рабочем поселке Сузун. На этой площадке сейчас идет подготовка к выпуску инженерных серий препаратов в форме суппозиториев. Специалисты занимаются квалификацией оборудования и валидацией технологических процессов.

Общая сумма инвестиций в программу, включающую строительство новых цехов и модернизацию существующих производств, составляет 3,5 миллиарда рублей.

По данным компании, Renewal занимает от 2% до 85% российского рынка в зависимости от сегмента препаратов. С 1997 года компания разрабатывает и производит препараты в Новосибирске и Сузуне. В ее портфеле анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и лор-средства. В 2024 году объем производства достиг 206 млн упаковок (+21% к 2023 году).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский производитель намерен увеличить выпуск гематогена.