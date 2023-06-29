Более 2200 тонн молока: новосибирские коровы обогнали по суточным надоям всех в Сибири и за Уралом

В Новосибирской области молочным скотоводством занимаются 275 сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, молочное скотоводство занимает основную долю в производстве продукции животноводства. На сегодняшний день предприятия региона продолжают увеличивать темпы производства молока: продуктивность дойного стада составляет 19,9 кг, а производство молока в сутки – более 2251 тонн, что превышает уровень прошлого года на 39,2 тонны и является на данный момент самым высоким показателем в Сибири и за Уралом.

— Наш регион занимает третье место в Российской Федерации по поголовью молочных коров по сельскохозяйственным товаропроизводителям, а по производству и реализации молока входит в десятку и занимает шестое место. По данным минсельхоза РФ, в Сибири и за Уралом по показателям суточного надоя Новосибирская область на данный момент находится на первом месте. Выход на данные позиции обусловлен эффективной работой большинства действующих сельхозорганизаций, использованием мер господдержки, реализацией инвестиционных проектов, а также увеличением числа крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, — отметил заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

Хозяйства 27 районов показывают положительную динамику продуктивности крупного рогатого скота молочного направления.