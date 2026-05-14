Энергетики в четыре раза увеличат парк роботов в городах Сибири

Автор: Юлия Данилова

В ближайшее время компания планирует выйти на диагностику 100 км теплосетей в год

К 2028 году «Сибирская генерирующая компания» планирует создать подразделение, которое будет управлять роботизированными комплексами.

— На сегодняшний день у нас есть уже три робота. Два куплено для работы в Новосибирске, один — в Красноярске. Третий робот в этом году приедет в Новосибирск. Часть диагностики в статусе подрядчика проводит завод-производитель роботизированных комплексов, — сообщил директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Сейчас компания начала формировать собственную службу, которая будет работать с роботами.

— Сейчас набираем персонал, обучаем. Планируем к 2028 году, в зависимости от графика загрузки завода, закупить 12 автоматизированных комплексов, обучить персонал и проводить работы по обследованию теплосетей собственными силами во всех городах присутствия компании, — подчеркнул Баев.

В 2025 году с помощью роботов энергетики обследовали 80 км теплосетей, в плане 2026 года стоит 82 км. В ближайшие пару лет планируется выйти на 100 км в год.

— Для этого требуется очень много подготовительное работы, но кроме СГК сегодня такую диагностику в стране никто не делает, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что компания также наращивает собственные ремонтные подразделения в городах присутствия, чтобы снизить зависимость от подрядчиков. Сейчас 70% объема ремонтов выполняется собственными силами. В планах довести эту цифру до 75%.

— Основная работа в энергосистеме проводится летом и держать 100% персонала весь год не целесообразно. Именно поэтому в пиковые нагрузки мы продолжим привлекать подрядные организации. Тот персонал, который мы набираем сейчас, будет выполняет работу планомерно по всему году с оптимальной загрузкой, — резюмировал Антон Баев.

Напомним, в 2024 году директор НТСК Максим Рябенко сообщал, что аренда роботов довольно дорогостояща, поэтому компания может принять решение об их покупке. В ценах 2022 года стоимость четырех роботизированных комплексов оценивалась в 354 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что более 600 промышленных роботов должны принять на работу компании Новосибирска. Это будет вкладом региона в роботизацию страны. 

Фото пресс-службы НТСК, автор: — Константин Стремоусов.

Кикшеринговые компании заплатят за самокаты в бюджет Новосибирска 20 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Количество электросамокатов, которые в этом году появились на улицах Новосибирска, по сравнению с прошлым годом серьезно уменьшилось: на 2500. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев. С чем это связано он не уточнил, отметив, что это бизнес-модель операторов кикшеринга, а муниципалитет только оперирует предоставленными ими данными.

Новацией сезона 2026 года стал запрет использования самокатов по ночам, а также взимание оплаты с СИМ. За каждый самокат, размещенный на специализированной парковке, кикшеринговая компания теперь должна заплатить 200 рублей в месяц. По словам Кодалаева, за 7 месяцев сезона (с 1 апреля по 1 ноября) за весь флот город рассчитывает получить в бюджет от трех операторов около 20 млн рублей.

День российского предпринимательства в Новосибирске отметят 20 мая

Организаторы приглашают предпринимателей посетить насыщенную программу, объединяющую представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества. Мероприятие станет площадкой для обмена опытом, поиска новых деловых контактов и обсуждения актуальных мер поддержки бизнеса.

С Днём российского предпринимательства представителей бизнеса поздравят первые лица города и региона. Также они наградят предпринимателей, внесших особый вклад в развитие отдельных экономических отраслей, предпринимательства в целом и благотворительности региона.

Более 60 объектов в Новосибирске до сих пор подключены к отоплению

Автор: Юлия Данилова

В городах сибирского региона, где работает СГК, отопительный сезон продолжается в Абакане и Красноярске. Как пояснил директор по тепловым сетям компании Антон Баев, это решение было принято муниципалитетом и подтверждено распоряжением главы города либо его заместителем. Сама компания его принять не может. В Назарово, Канске и Кызыле отопительный сезон продлили до 18 мая.

— По городу Новосибирску у нас было 64 обращения о том, чтобы обратно подключить объекты к теплоснабжению. В основном это детские сады, а также несколько больниц. В Барнауле была всего одна заявка. В Бийске и Рубцовске уже идут испытания на теплосетях, поэтому о продлении сезона там не может быть речи, — пояснил Баев.

Даты празднования Дня города-2026 утвердили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска утвердили даты празднования 133-летия города в 2026 году. Основные торжества, приуроченные ко Дню города, пройдут в выходные — 27 и 28 июня. Информация об этом содержится в постановлении, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации города.

До конца мая городские власти планируют разработать концепцию праздника, утвердить единый стиль оформления и запустить работу городских фонтанов. В середине июня предстоит определить места и время для ключевых событий: торжественного собрания, музыкального выступления и церемонии открытия Дня города. Кроме того, в районах будут проводиться локальные мероприятия.

Власти Новосибирска отказались от прежнего проекта межевания на Сухарной

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила новый проект межевания квартала в границах улиц Сухарной, Владимировской и береговой линии реки Оби. Документ подписан мэром Максимом Кудрявцевым 12 мая 2026 года и затрагивает земельные участки в Железнодорожном и Заельцовском районах города.

Документ предусматривает образование десятков новых участков, перераспределение существующих наделов и изъятие ряда территорий для муниципальных нужд. Основная цель — чётко определить границы образуемых и изменяемых земельных участков.

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Автор: Юлия Данилова

Руководитель комитета индустрии детских товаров и услуг Новосибирского областного реготделения «ОПОРА РОССИИ», владелец проектов «Вондер Вуд», «Квестляндия», «Киндер-Квест», «Прятки 5.0» Марина Москаленко оценила ситуацию на новосибирском рынке квестов. По ее словам, он сокращается, но оставшимся игрокам в будущем этой пойдет на пользу.

— Марина, как вы оцениваете ситуацию на рынке квестов в Новосибирской области?

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

