Энергетики в четыре раза увеличат парк роботов в городах Сибири

К 2028 году «Сибирская генерирующая компания» планирует создать подразделение, которое будет управлять роботизированными комплексами.

— На сегодняшний день у нас есть уже три робота. Два куплено для работы в Новосибирске, один — в Красноярске. Третий робот в этом году приедет в Новосибирск. Часть диагностики в статусе подрядчика проводит завод-производитель роботизированных комплексов, — сообщил директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Сейчас компания начала формировать собственную службу, которая будет работать с роботами.

— Сейчас набираем персонал, обучаем. Планируем к 2028 году, в зависимости от графика загрузки завода, закупить 12 автоматизированных комплексов, обучить персонал и проводить работы по обследованию теплосетей собственными силами во всех городах присутствия компании, — подчеркнул Баев.

В 2025 году с помощью роботов энергетики обследовали 80 км теплосетей, в плане 2026 года стоит 82 км. В ближайшие пару лет планируется выйти на 100 км в год.

— Для этого требуется очень много подготовительное работы, но кроме СГК сегодня такую диагностику в стране никто не делает, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что компания также наращивает собственные ремонтные подразделения в городах присутствия, чтобы снизить зависимость от подрядчиков. Сейчас 70% объема ремонтов выполняется собственными силами. В планах довести эту цифру до 75%.

— Основная работа в энергосистеме проводится летом и держать 100% персонала весь год не целесообразно. Именно поэтому в пиковые нагрузки мы продолжим привлекать подрядные организации. Тот персонал, который мы набираем сейчас, будет выполняет работу планомерно по всему году с оптимальной загрузкой, — резюмировал Антон Баев.

Напомним, в 2024 году директор НТСК Максим Рябенко сообщал, что аренда роботов довольно дорогостояща, поэтому компания может принять решение об их покупке. В ценах 2022 года стоимость четырех роботизированных комплексов оценивалась в 354 млн рублей.

