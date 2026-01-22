В Госдуме поддержали запрет на онлайн-продажу энергетиков

Глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов сообщил, что одобряет идею прекратить эксперимент по онлайн-продаже энергетиков и не распространять его на алкоголь и табак.

21 января медики предложили остановить эксперимент и запретить его расширение на алкоголь и табак. Соответствующие обращения представители медицинского сообщества направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Депутат отметил, что энергетики опасны для людей любого возраста, так как негативно влияют на сердце, пищеварение и нервную систему.

— А говоря об алкоголе и табаке, конечно, позиция та же. Когда можно будет заказать такую продукцию в любой момент, очевидно, что больше людей захотят этим воспользоваться, чтобы не идти по улице в магазин. Иногда лень бывает во благо. Поэтому не считаю правильным делать доступной вредную для здоровья наших граждан продукцию, — заключил Сергей Леонов в комментарии РИА Новости.

Напомним, Минцифры РФ планирует запустить эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах в 2026 году. Олег Качанов, замглавы министерства, сообщил об этом в ноябре. По его словам, технически это можно будет реализовать двумя способами: через прямую биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС) или с помощью фотографии в цифровом документе, подтвержденной в ЕБС.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские депутаты ограничили продажу энергетиков в больницах и школах.