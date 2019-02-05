Названы победители Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

В Новосибирске прошли финальные мероприятия IX Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь, сообщили в коммуникационном агентстве АГТ-Сибирь.
Отмечается, что в этом году в Региональной премии принял участие 61 проект, в шорт-лист вошло 18: Новосибирск и Красноярск представили по шесть проектов. Из Кемерова в шорт-лист попали три проекта, также в число лучших вошли участники из Омска и Норильска.
На публичной защите, которая прошла в Новосибирске, члены жюри из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска, Иркутска и Кемерова оценивали проекты в 6 номинациях.
По мнению жюри, лучшими коммуникационными проектами 2018 года стали:
Помимо этого, 10 лучших сибирских проектов были рекомендованы к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Приз зрительских симпатий получил проект «Наше имя — Летов!», авторы: Виктор Корб, Георгий Шершнёв, г. Омск.
«Мастера» в этом году взял Новосибирск. Победу в индивидуальной номинации одержал Егор Егошин, председатель совета директоров коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь».
Гран-при Региональной премии «Серебряный Лучник»-Сибирь 2018 получил проект «Продвижение мировой премьеры мюзикла «Винил»: как с успехом продать незнакомый спектакль», авторы: Сергей Токарев, Ирина Нагибина, Александра Чевер, Анастасия Тютюкова, г. Красноярск;
— Региональная премия «Серебряный Лучник»-Сибирь – это уникальное событие в нашей отрасли. На завершающих мероприятия мы увидели яркие проекты, которые хорошо отражают развитие сибирского региона. Для того, чтобы победить в премии, не обязательно обладать бюджетом в несколько миллионов, жюри оценивает, прежде всего, эффективные коммуникации и идею. Я рада, что в премии участвуют специалисты, которые хотят развивать свои компетенции в области коммуникаций и расти в профессии, — отметила генеральный директор коммуникационного агентства АГТ-Сибирь Елена Гудыно.
Фоо: предоставлено коммуникационным агентством АГТ-Сибирь
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