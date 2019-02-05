Названы победители Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

В Новосибирске прошли финальные мероприятия IX Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь, сообщили в коммуникационном агентстве АГТ-Сибирь.

Отмечается, что в этом году в Региональной премии принял участие 61 проект, в шорт-лист вошло 18: Новосибирск и Красноярск представили по шесть проектов. Из Кемерова в шорт-лист попали три проекта, также в число лучших вошли участники из Омска и Норильска.

На публичной защите, которая прошла в Новосибирске, члены жюри из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска, Иркутска и Кемерова оценивали проекты в 6 номинациях.

По мнению жюри, лучшими коммуникационными проектами 2018 года стали:

Номинация «Корпоративные коммуникации» – народная премия НГС, автор: сеть городских порталов Hearst Shkulev Digital, г. Новосибирск;

Номинация «Маркетинговые коммуникации» – продвижение мировой премьеры мюзикла «Винил»: как с успехом продать незнакомый спектакль», авторы: Сергей Токарев, Ирина Нагибина, Александра Чевер, Анастасия Тютюкова, г. Красноярск;

Номинация «Корпоративная социальная ответственность» – социальный эксперимент «Серый волк на страже детской безопасности», авторы: АГТ-Сибирь, Электронный город, г. Новосибирск;

Номинация «Коммуникации в благотворительности» – спектакль «Если небо взять рукою»: благотворительность без драмы, автор: благотворительный фонд «Добро24.ру», г. Красноярск;

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ» – супермены-альпинисты и собаки-терапевты для детей, авторы: Елизавета Бражник, Мария Морсина, г. Новосибирск;

Номинация «Развитие и продвижение территорий» – гастрономический фестиваль «Север», автор: АНО «Агентство развития Норильска», г. Норильск.

Помимо этого, 10 лучших сибирских проектов были рекомендованы к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Приз зрительских симпатий получил проект «Наше имя — Летов!», авторы: Виктор Корб, Георгий Шершнёв, г. Омск.

«Мастера» в этом году взял Новосибирск. Победу в индивидуальной номинации одержал Егор Егошин, председатель совета директоров коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь».

Гран-при Региональной премии «Серебряный Лучник»-Сибирь 2018 получил проект «Продвижение мировой премьеры мюзикла «Винил»: как с успехом продать незнакомый спектакль», авторы: Сергей Токарев, Ирина Нагибина, Александра Чевер, Анастасия Тютюкова, г. Красноярск;

— Региональная премия «Серебряный Лучник»-Сибирь – это уникальное событие в нашей отрасли. На завершающих мероприятия мы увидели яркие проекты, которые хорошо отражают развитие сибирского региона. Для того, чтобы победить в премии, не обязательно обладать бюджетом в несколько миллионов, жюри оценивает, прежде всего, эффективные коммуникации и идею. Я рада, что в премии участвуют специалисты, которые хотят развивать свои компетенции в области коммуникаций и расти в профессии, — отметила генеральный директор коммуникационного агентства АГТ-Сибирь Елена Гудыно.