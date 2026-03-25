Кассация отправила дело новосибирского экс-министра ЖКХ на новое рассмотрение

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции аннулировал апелляционное постановление по делу бывшего министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, который обвинялся в превышении должностных полномочий. Это решение суд направил на повторное рассмотрение.

Напомним, экс-министр был признан виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к полутора годам лишения свободы. Однако Архипову зачли время, проведённое под стражей, поэтому от отбывания наказания он был освобождён после оглашения приговора. Кроме того, Архипову запретили работать в государственных и муниципальных органах на полтора года.

— Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда от 17 сентября 2025 года в отношении Архипова отменить. Передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Новосибирский областной суд с иным составом суда. Избрать в отношении Архипова меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — цитирует судью ТАСС.

Ранее редакция сообщала о том, что защита просит оправдать экс-министра ЖКХ Новосибирской области Архипова.