Кассация отправила дело новосибирского экс-министра ЖКХ на новое рассмотрение

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Он обвинялся в превышении должностных полномочий

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции аннулировал апелляционное постановление по делу бывшего министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, который обвинялся в превышении должностных полномочий. Это решение суд направил на повторное рассмотрение.

Напомним, экс-министр был признан виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к полутора годам лишения свободы. Однако Архипову зачли время, проведённое под стражей, поэтому от отбывания наказания он был освобождён после оглашения приговора. Кроме того, Архипову запретили работать в государственных и муниципальных органах на полтора года.

— Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда от 17 сентября 2025 года в отношении Архипова отменить. Передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Новосибирский областной суд с иным составом суда. Избрать в отношении Архипова меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — цитирует судью ТАСС.

Ранее редакция сообщала о том, что защита просит оправдать экс-министра ЖКХ Новосибирской области Архипова.

Источник фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Экс-директору «Экологии-Новосибирск» вынесли приговор

Автор: Юлия Данилова

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору ООО «Экология-Новосибирск» Ларисе Анисимовой. Ее признали виновной в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Как сообщили в областной прокуратуре, в течение почти трех лет Анисимова заключала договоры на оказание услуг по вывозу мусора с юрлицами и частными предпринимателями, однако обязательства по их оплате не были исполнены. В итоге подрядчики понесли ущерб в особо крупном размере.

В управлении Судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что Анисимова обвинялась в совершении 8 преступлений, признана виновной в 7.  От назначенного наказания по 3-м преступлениям экс-руководитель «Экологии-Новосибирск» освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 60 тысяч рублей.

Читать полностью

В Новосибирской области 14 чиновников лишились постов из-за утраты доверия

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирской области обнародовала результаты антикоррупционной деятельности за минувший год. Согласно данным, опубликованным на сайте надзорного органа, было зафиксировано свыше 1600 случаев нарушения закона. В адрес виновных направлено более 700 предписаний, а 14 должностных лиц утратили свои должности из-за утраты доверия.

Прокуратура добилась взыскания более 59 миллионов рублей, которые были переведены на счета публичных лиц без доказательств их легального происхождения.

Читать полностью

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Автор: Артем Рязанов

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь освободится 24 марта после завершения срока по уголовному делу о мошенничестве при строительстве метрополитена в Красноярске. Помимо этого, ему предстоит погасить задолженности по двум исполнительным листам на сумму около 940 миллионов рублей.

— У нашего доверителя подходит к концу срок наказания, назначенный ему судом. Таким образом, он отбыл наказание, как говорится, от звонка до звонка, — сообщил Вячеслав Макаров, адвокат Митволя, агентству ТАСС.

Читать полностью

Под видом научной деятельности в Новосибирске организовали рыбалку (видео)

Автор: Юлия Данилова

Руководитель Новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Абрамов задержан по материалам прокурорской проверки. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как выяснили в областной прокуратуре, в запретном для вылова водных биоресурсов месте реки Обь на систематической основе осуществляется любительская рыбалка под видом научной деятельности. Организацией рыбалки, по данным правоохранительных органов, занимался Абрамов.

Читать полностью

«Приговор не имеет отношения к правосудию»: защита директора Новосибирского КБК намерена оспаривать решение суда

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский районный суд вынес приговор в отношении генерального директора АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) Игоря Диденко. Он обвинялся в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Прокуратура заявила к предпринимателю гражданский иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму более 244 миллионов рублей.

Суд признали бизнесмена виновным и назначил ему наказание условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством гофрированной бумаги, картона и тары из них, на срок 2 года 6 месяцев, сообщили в пресс-службе управления судов общей юрисдикции Новосибирской области. Ему также запретили менять постоянное место жительства без уведомления органов, и являться на регистрацию раз в месяц.

Читать полностью

Рекламного оператора оштрафовали за самовольные баннеры в аэропорту Толмачёво

Автор: Оксана Мочалова

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о рекламе на территории новосибирского аэропорта «Толмачёво». Проверка показала, что в 2025 году на привокзальной площади воздушной гавани незаконно размещались рекламные конструкции.

Установлено, что эксплуатацией баннеров занималась московская компания  ООО «Русс Аутдор». Разрешения от местных властей на установку объектов у компании не было. По инициативе надзорного ведомства рекламораспространителя привлекли к административной ответственности.

Читать полностью
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

