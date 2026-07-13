Экс-министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова взяли под стражу

При повторном рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции бывший министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов получил срок 3,5 года. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда. О таком исходе событий накануне заседания предупреждали авторы «Центра деловой жизни» (ЦДЖ). 13 июля Архипов выступал в апелляции с последним словом.

— Мы не согласны с принятым судебным актом и намерены обжаловать его в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Считаем, что в действиях Дениса Архипова отсутствует состав преступления как по эпизоду, связанному с истребованием банковской гарантии на 220 млн рублей, так и по эпизоду предоставления АО «Экооператор» бюджетных инвестиций в размере 10 млн рублей, — сообщил Infopro54 адвокат Иван Рассолов.

По его словам, суд назначил Архипову 3 года 6 месяцев лишения свободы, обязал его выплатить в бюджет 220 млн рублей и сохранил арест на имущество.

Напомним, экс-министра задержали после жалоб горожан на плохую работу «Экологии-Новосибирск» на личном приеме у заместителя Генпрокурора России в СФО Дмитрия Демешина. По версии прокуратуры, министр ЖКХ должен был контролировать компанию, но не справился с задачей. В 2024 году против него возбудили уголовное дело.

В 2025 году экс-министр был признан виновным в превышении должностных полномочий за то, что отказался от истребования банковской гарантии ООО «Экология-Новосибирск» — бывшего концессионера и регоператора по обращению с отходами — в связи с образованием больших долгов перед перевозчиками мусора. Защита считает, что отзыв гарантии мог бы привести к ущербу на 700-900 млн рублей из-за дестабилизации деятельности регоператора, отмечают авторы ЦДЖ.

Экс-министра приговорили к полутора годам лишения свободы. Однако Архипову зачли время, проведённое под стражей, поэтому от отбывания наказания он был освобождён после оглашения приговора. Кроме того, Архипову запретили работать в государственных и муниципальных органах на полтора года. При этом подсудимого обязали компенсировать ущерб на 220 млн рублей. Этот приговор был обжалован. Апелляционная инстанция оставила срок в силе, но освободила Архипова от необходимости компенсировать ущерб. Решение было обжаловано и защитой, и прокуратурой.

В марте 2026 года восьмой кассационный суд общей юрисдикции аннулировал апелляционное постановление по делу Дениса Архипова. Это решение суд направил на повторное рассмотрение.

Стоит отметить, что Архипов настаивает на своей невиновности. Правительство Новосибирской области активно, насколько это возможно, поддерживало экс-министра. В том числе, отказываясь признать якобы причинённый его действиями ущерб.

— За процессом внимательно следят чиновники. Происходящее с Архиповым позволяет им трезво взвесить собственные риски. … . Ужесточение позиции прокуратуры, требующей сейчас реальной «пятёрки» для Архипова, показывает масштаб и долгосрочность сопутствующих рисков, если задним числом у следствия или прокуратуры возникнут сомнения в легитимности действий причастных чиновников, — констатирует ЦДЖ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области готовится новая мусорная концессия.