Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Право&Порядок

Экс-министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова взяли под стражу

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Бывший чиновник настаивает на своей невиновности и пытался в апелляции оспорить уголовное преследование за превышение должностных полномочий

При повторном рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции бывший министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов получил срок 3,5 года. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда. О таком исходе событий накануне заседания предупреждали авторы «Центра деловой жизни» (ЦДЖ). 13 июля Архипов выступал в апелляции с последним словом.

— Мы не согласны с принятым судебным актом и намерены обжаловать его в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Считаем, что в действиях Дениса Архипова отсутствует состав преступления как по эпизоду, связанному с истребованием банковской гарантии на 220 млн рублей, так и по эпизоду предоставления АО «Экооператор» бюджетных инвестиций в размере 10 млн рублей, — сообщил Infopro54 адвокат Иван Рассолов.

По его словам, суд назначил Архипову 3 года 6 месяцев лишения свободы, обязал его выплатить в бюджет 220 млн рублей и сохранил арест на имущество.

Напомним, экс-министра задержали после жалоб горожан на плохую работу «Экологии-Новосибирск» на личном приеме у заместителя Генпрокурора России в СФО Дмитрия Демешина. По версии прокуратуры, министр ЖКХ должен был контролировать компанию, но не справился с задачей. В 2024 году против него возбудили уголовное дело.

В 2025 году экс-министр был признан виновным в превышении должностных полномочий за то, что отказался от истребования банковской гарантии ООО «Экология-Новосибирск» — бывшего концессионера и регоператора по обращению с отходами — в связи с образованием больших долгов перед перевозчиками мусора. Защита считает, что отзыв гарантии мог бы привести к ущербу на 700-900 млн рублей из-за дестабилизации деятельности регоператора, отмечают авторы ЦДЖ.

Экс-министра приговорили к полутора годам лишения свободы. Однако Архипову зачли время, проведённое под стражей, поэтому от отбывания наказания он был освобождён после оглашения приговора. Кроме того, Архипову запретили работать в государственных и муниципальных органах на полтора года. При этом подсудимого обязали компенсировать ущерб на 220 млн рублей. Этот приговор был обжалован. Апелляционная инстанция оставила срок в силе, но освободила Архипова от необходимости компенсировать ущерб. Решение было обжаловано и защитой, и прокуратурой.

В марте 2026 года восьмой кассационный суд общей юрисдикции аннулировал апелляционное постановление по делу Дениса Архипова. Это решение суд направил на повторное рассмотрение.

Стоит отметить, что Архипов настаивает на своей невиновности. Правительство Новосибирской области активно, насколько это возможно, поддерживало экс-министра. В том числе, отказываясь признать якобы причинённый его действиями ущерб.

— За процессом внимательно следят чиновники. Происходящее с Архиповым позволяет им трезво взвесить собственные риски. … . Ужесточение позиции прокуратуры, требующей сейчас реальной «пятёрки» для Архипова, показывает масштаб и долгосрочность сопутствующих рисков, если задним числом у следствия или прокуратуры возникнут сомнения в легитимности действий причастных чиновников, — констатирует ЦДЖ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области готовится новая мусорная концессия

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : Экология-Новосибирск суд Денис Архипов вывоз мусора

1 645
0
0
Предыдущая статья
Новосибирск вошел в топ-5 регионов по числу атак телефонных мошенников
Следующая статья
«СибирьПро»: стартовал прием работ в номинации «ПРОфессия железнодорожник»

«СибирьПро»: стартовал прием работ в номинации «ПРОфессия железнодорожник»

Железнодорожная сеть России играет центральную роль в ее транспортной системе, связывая отдаленные регионы, поддерживая промышленность и сельское хозяйство, способствуя развитию туризма и повышая качество жизни граждан. Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, подчеркнул, что наличие квалифицированных кадров является важнейшим фактором устойчивого роста отрасли, а подготовка специалистов для железнодорожного транспорта остается приоритетной государственной задачей.

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» учреждена номинация «ПРОфессия железнодорожник», посвященная людям, ежедневно обеспечивающим бесперебойную работу магистралей. Организатором номинации выступает Западно-Сибирская железная дорога, давний партнер проекта, отмечающая в 2026 году свое 130-летие.

Читать полностью

В Новосибирской области полиция получила 59 сообщений о дронах

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области с начала года поступило 59 сообщений о беспилотных летательных аппаратах. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел на оперативном совещании в правительстве региона 13 июля.

Из 59 случаев только 7 были признаны достоверными.

Читать полностью

Часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо

Автор: Юлия Данилова

13 июля на заседании правительства региона заместитель губернатора Олег Клемешов рассказал о текущем состоянии обеспечения области топливом.

— Ситуация остаётся напряжённой. Мы заправляем экстренные службы по принятым ранее решениям с 12:00 до 15:00 в дневное время и с 03:00 до 05:00 — в ночное время. Соответственно, шесть и десять заправок, — пояснил он.

Читать полностью

Компания «ВИС» снова требует переноса сроков по четвёртому мосту в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал очередной иск от компании-концессионера, строящей четвертый мост через Обь. ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя структура группы «ВИС») оспаривает пункты 51 и 52 концессионного соглашения, заключённого с региональным Минтрансом 6 декабря 2017 года. Именно эти пункты закрепляют даты завершения строительства и официального ввода переправы в эксплуатацию. Теперь концессионер требует изменить их в судебном порядке. При этом новые даты не называются. Предварительное заседание назначено на 17 августа.

Это не первая попытка концессионера сдвинуть дедлайны. Весной 2025 года суд уже удовлетворил аналогичный иск «Сибирской концессионной компании», разрешив перенести завершение работ сразу на два года — до декабря 2025 года. Однако и этот срок оказался невыполнимым. Тогда компания вновь обратилась в суд и добилась продления до декабря 2026 года. Суд признал уважительными причинами пандемию коронавируса и санкционные ограничения, которые, по мнению стороны концессионера, существенно повлияли на темпы строительства.

Читать полностью

Жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор

Новый приказ Минздрава РФ изменил порядок мониторинга безопасности медицинских протезов и кардиостимуляторов, а также филлеров, используемых в косметологии. В соответствии с документом медицинские организации и сами пациенты смогут напрямую обращаться в Росздравнадзор посредством специальной автоматизированной системы. Новые правила начнут действовать уже 1 сентября 2026 года, а сам эксперимент рассчитан на шесть лет.

Уточним, что пациенты смогут подавать жалобы на некачественные импланты и через учреждения здравоохранения, как было раньше. За производителями также сохранится обязанность сообщать Росздравнадзору о жалобах, полученных от медучреждений. В противном случае им грозит приостановка госрегистрации продукции на один месяц и более.

Читать полностью

Рособрнадзор сверит задания ЕГЭ по русскому со школьными учебниками

Автор: Оксана Мочалова

Владимир Путин поручил проверить задания ЕГЭ и ВПР по русскому языку и литературе на соответствие школьным учебникам. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по поддержке русского языка опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, Рособрнадзор должен проанализировать, насколько содержание контрольных измерительных материалов для Всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе соответствует единой государственной линейке учебников. Эта линейка была создана по предыдущему поручению президента от 30 декабря 2024 года. По итогам проверки ведомство приведет задания экзаменов в полное соответствие с содержанием учебников. Ответственным назначен глава Рособрнадзора Анзор Музаев, первый доклад должен быть представлен до 1 марта 2028 года.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

В Новосибирске в июне резко подорожал репчатый лук

Культура Общество

Российские студенты прибыли в экспедицию в село Федосиха Новосибирской области

Власть

«СибирьПро»: стартовал прием работ в номинации «ПРОфессия железнодорожник»

Власть Право&Порядок

Экс-министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова взяли под стражу

Телекоммуникации

Новосибирск вошел в топ-5 регионов по числу атак телефонных мошенников

Общество

В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию в России на основе МРОТ

Общество Право&Порядок

В Новосибирской области полиция получила 59 сообщений о дронах

Бизнес Общество

Боли и возможности рынка кейтеринга обсудили в Новосибирске

Недвижимость

Большая неделя скидок в ГК «Расцветай» продолжается

Общество

Банки стали чаще отказывать новосибирцам в кредитовании

Общество

Число стобалльных результатов ЕГЭ в Новосибирской области выросло в два раза

Бизнес Власть

Часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо

Культура Наука Общество

Новосибирские ученые презентовали новую книгу о кошках и эволюции

Бизнес Власть

Компания «ВИС» снова требует переноса сроков по четвёртому мосту в Новосибирске

Бизнес Общество Спорт

В Сузуне построят лыжно-биатлонный комплекс

Общество

Авиакомпания S7 предложила пассажирам деньгами благодарить бортпроводников

Бизнес Общество

На карте 2ГИС в Новосибирске начали отображаться АЗС, где может быть топливо

Бизнес Общество

Тренд на посещение ресторанов с животными набирает популярность в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь

Онлайн-семинар: "Стрессоустойчивый предприниматель и бухгалтер: как не сломаться в период изменений"

Онлайн-семинар: "Как правильно взаимодействовать с государством, чтобы масштабировать свой бренд и усилить влияние на рынке"

Онлайн-семинар: «Продвижение бизнеса в эпоху искусственного интеллекта: адаптируйся или проиграешь»

Онлайн-семинар: "Как начать правильно делегировать, чтобы потом не тушить пожары"

Онлайн-семинар: Мастер-класс "Пиррова победа: как посчитать эффективность бизнеса?"

Онлайн-семинар: "Ассертивность предпринимателя: как отстаивать свои интересы в переговорах и не выгорать"

Онлайн-семинар: "ЭТрН (электронная транспортная накладная) — что это значит для бизнеса и как к этому правильно подготовиться"

Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности