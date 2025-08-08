Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики

Новосибирская область демонстрирует стабильный прогресс и является одним из лидеров в Сибирском регионе по масштабам строительных работ. Первостепенным условием для любого возводимого здания является гарантированное электроснабжение, что поддерживает постоянный спрос на услуги по подключению к инженерным сетям.

За первое полугодие 2025 года компания «Россети Новосибирск» обеспечила подключение к электросетям 2 766 объектов различного назначения с общей мощностью около 115 МВт, превысив прошлогодние показатели за аналогичный период.

Энергетики предоставили электроснабжение широкому кругу потребителей: от предприятий по изготовлению стройматериалов и складских комплексов до многочисленных социально значимых объектов. В частности, были подключены поликлиники в трех районных больницах, фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных населенных пунктах, а также образовательные учреждения. Многие из этих проектов реализованы в рамках национальных проектов и государственных программ.

Кроме того, за отчетный период компания заключила еще 2 944 соглашения общей мощностью почти 156 МВт. В планах – подготовка электросетей для подключения 29 объектов системы водоснабжения федерального проекта «Чистая вода», семи объектов здравоохранения суммарной мощностью более 1,5 МВт, включая ФАПы и поликлиники, а также ряда производственных территорий.

Для улучшения качества обслуживания и повышения эффективности взаимодействия с потребителями из разных отраслей и категорий компания продолжает развивать клиентские сервисы. В настоящее время 98% заявок на технологическое присоединение к электросетям подаются в электронном виде.