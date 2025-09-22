Энергетики обеспечат мощностью крупный инвестиционный проект Новосибирска

На западе Новосибирска стартовал проект по созданию электросетей для нового культурно-делового квартала «Сибирь–Метрополь». «Россети Новосибирск» возьмет на себя обеспечение комплекса электроэнергией, предоставив мощность в 4,7 МВт. Энергетическая компания инвестирует в этот проект около 24 миллионов рублей.

Питание объекта будет осуществляться от подстанции «Горская» с напряжением 110 кВ. На данной подстанции была проведена значительная модернизация, в ходе которой заменили силовые трансформаторы, что позволило увеличить мощность трансформаторной установки в 1,6 раза, достигнув 80 МВА. В рамках подключения к технологической сети энергетики проложат свыше 4 километров кабельных линий электропередачи.

Несмотря на то, что завершение строительства квартала запланировано на 2029 год, энергетическая компания планирует закончить свою часть работ заранее – уже в 2027 году.