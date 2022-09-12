Apple обнародовала список новых моделей iPhone 14, работающих с сетями операторов разных стран

Как сообщается на официальном сайте Apple, модели iPhone 14: A2883, Plus: A2887, Pro: A2891, Pro Max: A2895 будут функционировать в России.

Также эти модели будут радовать своих владельцев в Беларуси, Армении, Казахстане и Киргизии.

Следует уточнить, что другими моделями владельцы iPhone 14 из России тоже смогут пользоваться, но с некоторыми ограничениями. Например, mmWave 5G в стране недоступна.

Напомним, Apple покинула российский рынок из-за начала СВО в Украине. Официальных поставок iPhone 14 на территорию страны не будет. Товары завезут только по параллельному импорту.

Ранее редакция сообщала, что во избежание обмана пользователей мошенниками, сервис «Авито» начал блокировку объявлений о предзаказе iPhone 14.