Аренда жилья на курортах юга России подорожало

—Цены на аренду жилья на курортах Крыма и Краснодарского края за год выросли примерно одинаково, в Крыму они выше, но не критично – в среднем на 5-10%. Если говорить о главных курортах регионов, Ялта обогнала Сочи по стоимости жилья – аренда здесь стоит дороже в среднем на 5%, — комментирует Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру.

Средняя стоимость аренды жилья в Крыму в этом году составила 3110 рублей. За год она выросла на 14%.

— Дороже всего в Крыму обойдется аренда жилья в Форосе – 4130 рублей за сутки. На втором месте – Новый Свет (3950 рублей), на третьем – Орджоникидзе (3560 рублей). Далее идёт Ялта – со средней стоимостью аренды жилья в 3480 рублей. В Гурзуфе сутки в среднем стоят 3226 рублей, в Алуште – 3080 рублей, в Алупке – 3040 рублей, в Севастополе – 3010 рублей, в Феодосии – 2990 рублей, в Партените – 2980 рублей, в Коктебеле – 2970 рублей, в Симеизе – 2960 рублей, в Гаспре – 2930 рублей, в Евпатории – 2720 рублей, в Судаке – 2460 рублей, — констатируют эксперты.

Отмечается, что сильнее всего за год выросла стоимость аренды в Алупке – на 26%, в Алуште – на 25% и в Евпатории – на 19%. В Феодосии цены увеличились на 17%, в Гурзуфе – на 15%, в Севастополе – на 14%, в Форосе, Орджоникидзе и Симеизе – одинаково на 13%, в Партените – на 8%, в Новом Свете – на 6%, в Коктебеле – на 2%. А вот в Гаспре цены сильно упали – на 37%, приблизившись к средним по Крыму. В Судаке также стоимость посуточной аренды сократилась – на 2%.

На курортах Краснодарского края аренда жилья в сутки в среднем стоит 2890 рублей. Прирост за год составил 15%.

— Самое дорогое жильё – в Сочи (3310 рублей), Лазаревском (3000 рублей) и Геленджике (2990 рублей). В Адлере сутки в среднем стоят 2850 рублей, в Анапе – 2570 рублей, в Ейске – 2250 рублей, — говорится в сообщении.

Сильнее всего за год выросли цены в Лазаревском – на 76%, приблизившись к средним по Краснодарскому краю. В Адлере и Ейске прирост составил одинаково 18%, в Сочи – 12%, Анапе – 11%, Геленджике – 3%.