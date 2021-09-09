Несетевые аптеки открыли дистанционную торговлю безрецептурными препаратами

С начала сентября несетевые аптеки начали вести дистанционную торговлю безрецептурными препаратами, сообщает сайт Госдумы РФ.

Ранее организация должна была иметь не менее десяти аптек на территории России и свой собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

Заказ можно сделать через сайт, мобильное приложение (если оно есть) или по телефону. При этом данные граждан аптечная организация обязана защищать в соответствии с законодательством РФ.

Важно: при дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше установленных в самой аптеке.

В соответствии с постановлением правительства, заказ должен быть в герметичной упаковке. Если в нем несколько препаратов, требующих отдельного хранения, их разделят по разным упаковкам, а те лекарства, которые требуют особых температурных условий хранения, привезут в специальных сумках.

Важно: ответственность за условия хранения и качество лекарств всегда несут сами аптечные организации, даже если медикаменты куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.

Лекарства заказчику передадут по адресу, указанному в договоре. Если гражданин не сможет, заказ могут принять родственники или друзья, если они предъявят (возможно в электронном виде) квитанции или другой документ, подтверждающий оплату заказа или заключение договора на доставку.

Когда заказ привезут, обязательно необходимо проверить целостность упаковки до того, как его оплатить.

Гражданин вправе отказаться от доставленного препарата надлежащего качества до оплаты заказа. В этом случае оплачивается только услуга по доставке. В случае доставки заказа ненадлежащего качества можно вернуть заказ, не оплачивая ничего вообще, или потребовать надлежащее исполнение заказа.

В случае если доставка заказа произведена в установленные договором купли-продажи сроки, но заказ не был передан покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с покупателем.