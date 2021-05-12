Авиапассажирам предложили начислять бонусы за прививку от COVID-19

Как сказал «Известиям» источник, близкий к Минтрансу, людям с прививочным сертификатом предлагается зачислять от 500 до 5 000 рублей в денежном эквиваленте на приобретение билета или услуг. Тем самым, уверены в Общероссийском объединении пассажиров, у россиян появится дополнительный стимул к вакцинированию, что должно снизить риски третьей волны коронавируса и ускорить открытие границ.

— Транспортные компании заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее восстановился пассажиропоток и люди начали пользоваться их услугами. Более активная вакцинация снижает риски возникновения «третьей волны» коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса, — сказал председатель ОПП Илья Зотов.

Организация считает правильным распространить такую практику на все виды транспорта, от железной дороги до такси и каршеринга. Акцию предлагается провести с 25 мая по 25 августа. Пассажиры, которые сделают прививку в этот период, смогут рассчитывать на бонусы. В Минтрансе подтвердили рассмотрение инициативы.