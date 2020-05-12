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Для ветеранов Плющихинского жилмассива прозвучали мелодии военных лет

А также прошел парад военной техники.
  • 12/05/2020, 14:25
Автор: Ольга Еренкова
Базовая

В этом году торжественные мероприятия для участников и ветеранов Великой Отечественной войны проходят в особых условиях. Режим самоизоляции требует особо бережного отношения к пожилым горожанам.

От привычных торжеств на главной площади города пришлось отказаться, но атмосферу праздника все же создать удалось. Накануне Дня Победы по улицам Новосибирска двигалась праздничная колонна военной техники. Конечная точка маршрута — улица Татьяны Снежиной, где военных ждали почетные зрители — ветераны Великой Отечественной войны.

Здесь, в сквере, с соблюдением мер социальной дистанции разместились дорогие гости. Для них играл мелодии военных лет оркестр новосибирского гарнизона, для них специально смонтировали видеоверсию парада на большом экране, для них торжественным маршем прошла колонна военной техники со штандартами тех родов войск, что завершали войну в далеком 1945 году.

Ветеранам вручили цветы, подарки, говорили слова признательности и благодарности, военный почтальон в форме образца 1945 года принес им письма в виде памятных военных треугольников от солдат 41-й армии и юнармейцев.

Жителей микрорайона, чтобы не нарушать режим самоизоляции, попросили оставаться дома и наблюдать за парадом из окон. Все участники праздника соблюдали меры предосторожности: были в масках и старались держать социальную дистанцию.

Поздравлять местных ветеранов с Днем Победы — давняя традиция. И даже в нынешних условиях на Плющихинском жилмассиве удалось создать полноценную атмосферу праздника. Для пожилых людей 9 мая — важный день, они делились радостью и благодарностью, что он удался.

На Плющихе отношение к ветеранам особенно трепетное: для участников Великой Отечественной войны здесь по федеральной программе построены два дома. Первый появился 15 лет назад. С того времени каждое 9 мая здесь поздравляют ветеранов.

— Я считаю, это очень важно и необходимо. Они защитили нашу Родину, дали нам возможность жить. Большое спасибо им за ратный подвиг. У меня воевали оба деда, один погиб, другой вернулся с войны инвалидом. Забота о ветеранах — это то малое, что мы можем сделать для людей воевавшего поколения, — рассказывает депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай.

На кителе Алексея Федосеевича Шурыгина полно боевых наград: три ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени, орден Великой Отечественной войны I степени, медали… В далеком 1942-м юный Алексей добровольцем ушел на фронт, прошел снайперскую школу, участвовал в боях на Курской дуге и под Прохоровкой, освобождал Польшу, брал Кенигсберг, повоевал и на Дальнем Востоке, был ранен навылет, но выжил — и дожил до 75-летия Великой Победы.

— Выжили… полгода бились на Курской дуге, там коридор в 550 км, за расстояние на котором постоянно шла борьба. Под Прохоровкой было такое столкновение… но отбросили. Все говорили, что русские только зимой защищаться могут, а мы и летом смогли! — не скрывал гордости за советских воинов ветеран.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько отметил, что идея парадов, которые проводит для каждого ветерана войны 41-я армия, оказалась очень плодотворной и интересной.

— Перед праздником дети нашего микрорайона записали видеообращения с поздравлениями для ветеранов. Мы начали ходить по домам, показывать эти поздравления. Но многие из них грустили, что парада в этом году не будет. Когда мы узнали, что 41-я армия проводит такие интересные мероприятия, то решили хоть в таком формате подарить частичку великого праздника — Дня Победы — всем нашим ветеранам, — поделился Сергей Конько.

Заместитель командующего по военно-политической работе 41-й армии, полковник Владимир Перепелица объяснил суть акции:

— В связи с тем, что парад в этом году отменили, командующий Сибирского военного округа принял решение провести малые парады для каждого ветерана. Мы поздравили уже больше 130 человек, и такие акции проводим каждый день. К тем, кто не может выходить на улицу, приходим домой. Им показываем видеоверсию марша нашей военной техники. Наши солдаты пишут письма ветеранам, а мы военной почтой доставляем их.

В следующем году, когда ограничения из-за пандемии будут сняты, ветераны войны смогут встретить День Победы, как привыкли, и стать участниками большого праздника нашей страны.

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