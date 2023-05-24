В Новосибирске рыбак зацепился удочкой за провода ЛЭП

ЧП произошло в Дзержинском районе города Новосибирска.
По данным следствия, 70-летний мужчина рыбачил на берегу водоема и задел удочкой провода линии электропередач, его ударило электрическим током.
От полученных травм пенсионер скончался на месте, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске пятикласснику оторвало фалангу пальца после взрыва петарды.
Фото: freepik.com — prostooleh
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