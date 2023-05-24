В Новосибирске рыбак зацепился удочкой за провода ЛЭП

ЧП произошло в Дзержинском районе города Новосибирска.

По данным следствия, 70-летний мужчина рыбачил на берегу водоема и задел удочкой провода линии электропередач, его ударило электрическим током.

От полученных травм пенсионер скончался на месте, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы.

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