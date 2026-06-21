Бастрыкин потребовал отчета по делу о стрельбе в школьника под Новосибирском

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование резонансного инцидента с участием несовершеннолетнего на территории Новосибирского района. Председатель ведомства инициировал получение детального отчета о текущем состоянии уголовного дела, возбужденного по факту получения огнестрельной травмы ребенком.

Согласно официальным данным, происшествие зафиксировано в поселке Красный Яр, расположенном вблизи Дачного тракта. Информация о случившемся появилась в средствах массовой информации: во время передвижения на питбайке по дороге, проходящей через массив садоводческих обществ («Транспортник», «Звездное» и «Меркурий»), 12-летний школьник получил ранение в область грудной клетки. Очевидцы сообщили, что выстрел произвел неизвестный. Пострадавший был экстренно госпитализирован и помещен в реанимационное отделение.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит комплекс необходимых следственных действий в рамках возбужденного производства. Высшее руководство ведомства потребовало от исполняющего обязанности руководителя новосибирского управления СК предоставить развернутый доклад, в котором будут отражены ключевые обстоятельства инцидента, версии случившегося и промежуточные итоги расследования.

Ранее редакция сообщала, что депутат Госдумы обратилась в СК по поводу нарушений на оптовом рынке в Новосибирске.