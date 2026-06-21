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Право&Порядок Происшествия

Бастрыкин потребовал отчета по делу о стрельбе в школьника под Новосибирском

Автор: Оксана Мочалова

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Несовершеннолетний получил ранение в область грудной клетки

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование резонансного инцидента с участием несовершеннолетнего на территории Новосибирского района. Председатель ведомства инициировал получение детального отчета о текущем состоянии уголовного дела, возбужденного по факту получения огнестрельной травмы ребенком.

Согласно официальным данным, происшествие зафиксировано в поселке Красный Яр, расположенном вблизи Дачного тракта. Информация о случившемся появилась в средствах массовой информации: во время передвижения на питбайке по дороге, проходящей через массив садоводческих обществ («Транспортник», «Звездное» и «Меркурий»), 12-летний школьник получил ранение в область грудной клетки. Очевидцы сообщили, что выстрел произвел неизвестный. Пострадавший был экстренно госпитализирован и помещен в реанимационное отделение.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит комплекс необходимых следственных действий в рамках возбужденного производства. Высшее руководство ведомства потребовало от исполняющего обязанности руководителя новосибирского управления СК предоставить развернутый доклад, в котором будут отражены ключевые обстоятельства инцидента, версии случившегося и промежуточные итоги расследования.

Ранее редакция сообщала, что депутат Госдумы обратилась в СК по поводу нарушений на оптовом рынке в Новосибирске.

Фото СК России, автор- пресс-служба

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Рубрики : Право&Порядок Происшествия

Регионы : Новосибирская область

Теги : уголовное дело стрельба происшествие Александр Бастрыкин

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Новосибирцы купили 430 тонн высокобелковой продукции

Под видом оригинала: новосибирец реализовывал на маркетплейсе подделки американского бренда

Автор: Артем Рязанов

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу иностранной транснациональной компании Procter & Gamble Company, подавшей иск против индивидуального предпринимателя Сергея Сизикова.

Суд обязал Сизикова выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков. Продукция, продававшаяся на известной торговой площадке под брендом «The Procter & Gamble Company», была признана контрафактной.

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Около аэропорта Толмачево поймали нелегальных перевозчиков

Автор: Юлия Данилова

Рейд против нелегальных перевозчиков прошел на территории аэропорта Толмачево. В ходе проверки были выявлены два водителя такси и водитель автобуса, работавших без разрешения. Еще два автобуса вышли на линию без карты маршрута, с нарушениями режима труда и отдыха водителей. Два водителя такси осуществляли деятельность на транспортных средствах без диагностической карты, подтверждающей допуск автомобиля к участию в дорожном движении.

— По итогам проверки составлено 7 административных материалов. Нарушителям грозят штрафы, — сообщили в Минтрансе Новосибирской области.

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В Новосибирске мошенница осуждена за продажу несуществующих фитнес-туров на Алтай

Автор: Артем Рязанов

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 43-летней женщине, признанной виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как установил суд, женщина разместила в интернете объявление о фитнес-туре на Алтай, хотя не планировала его проводить.

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Глава новосибирской стройфирмы Владимир Коновалов скрылся от суда

Автор: Артем Рязанов

Суд Новосибирска изменил меру пресечения Владимиру Коновалову, совладельцу строительного холдинга ПТК-30, с подписки о невыезде на заключение под стражу. Бизнесмен, обвиняемый в обмане дольщиков, скрылся и объявлен в розыск, сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова. Она напомнила, что в январе 2026 года от суда скрылся и был заочно арестован его сын Антон Коновалов, которому предъявлены те же обвинения.

Напомним, в 2018 году на совладельцев холдинга ПТК-30, Владимира и Антона Коноваловых, завели дело о мошенничестве. Им предъявили обвинения и взяли под стражу, объяснив это тем, что бизнесмены часто ездят за границу. Например, в 2017 году они якобы отправились в Испанию для покупки недвижимости. Однако Коноваловы отрицали эти намерения, утверждая, что арест помешает их работе с дольщиками.

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В Новосибирске 82 мигрантам запретили въезд в Россию

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске сотрудники полиции провели масштабную проверку более 130 объектов, включая строительные площадки, рынки и станции технического обслуживания. Целью операции «Нелегал-2026» было выявление нарушений миграционного законодательства. Итоги мероприятия были представлены в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Во время проверки стражи порядка и представители Росгвардии зафиксировали 123 случая несоблюдения миграционного законодательства. Из них 84 иностранца нарушили режим въезда в Россию и порядок выезда. Кроме того, было выявлено 12 нарушений, связанных с трудовой деятельностью мигрантов, а 13 человек трудились без необходимых разрешений.

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Организаторов подпольных казино будут судить в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирска завершила расследование дела о масштабной сети подпольных игорных заведений. На скамье подсудимых окажутся восемь участников организованной преступной группы. Им предъявлено обвинение по статье о незаконной организации азартных игр, совершённых организованной группой. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд.

Преступная схема действовала на территории восьми районов города: Октябрьского, Кировского, Ленинского, Железнодорожного, Дзержинского, Центрального, Заельцовского и Первомайского. В состав группы входил даже специальный «промоутер».

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

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