С начала года в Новосибирской области зарегистрировано 59 тысяч ипотечных сделок

Управлением Росреестра по Новосибирской области в октябре отмечен значительный рост в регионе ипотечных сделок по сравнению с сентябрем, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, в октябре текущего года управлением было зарегистрировано 6759 ипотек, это на 15% больше, чем их было зарегистрировано в сентябре – 5855.

— Однако, в октябре 2018 года ипотек было зарегистрировано на 19% больше, чем в октябре текущего года, — констатировали в Росреестре.

Отмечается, что по итогам 10 месяцев 2019 года управлением зарегистрировано 59 тысяч ипотечных сделок, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ипотек снизилось на 15% и составляло в 2018 году 69187 ипотечных сделок. По сравнению с показателями 10 месяцев 2017 года ипотека в текущем году выросла на 9%.

При этом, в Росреестре уточнили, что самое большое количество ипотек зарегистрировано в этом году в апреле – 6851.

Фото: Юлия Данилова