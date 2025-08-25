Минобр рассказал о мерах поддержки учителей в Новосибирской области

В Новосибирской области сейчас нет школ с острым дефицитом учителей. Но регион активно поддерживает специалистов, чтобы привлечь их в образовательную сферу. Об этом сообщили в областном министерстве образования.
На старте, по сообщению Om1 Новосибирск, студенты НГПУ, прошедшие конкурсный отбор в рамках целевого обучения и заключившие договор с НИПКиПРО, получают ежемесячную стипендию в размере 5 000 рублей.
Для уже работающих в образовательной системе педагогов, предусмотрены следующие меры поддержки:
— В муниципальных образованиях, в соответствии с имеющимися локальными актами, предоставляются дополнительные меры поддержки учителей: оплата за наём (аренду) жилья, предоставление служебного жилья, финансовая поддержка студентов, заключивших целевые договоры с администрациями районов, и другие виды помощи, — сообщили в министерстве образования региона.
Ранее редакция сообщала о том, что уроки иностранного языка сократят в школах Новосибирска. Нововведения в образовательных учреждениях начнутся с 1 сентября 2026 года.
