Минобр рассказал о мерах поддержки учителей в Новосибирской области

В Новосибирской области сейчас нет школ с острым дефицитом учителей. Но регион активно поддерживает специалистов, чтобы привлечь их в образовательную сферу. Об этом сообщили в областном министерстве образования.

На старте, по сообщению Om1 Новосибирск, студенты НГПУ, прошедшие конкурсный отбор в рамках целевого обучения и заключившие договор с НИПКиПРО, получают ежемесячную стипендию в размере 5 000 рублей.

Для уже работающих в образовательной системе педагогов, предусмотрены следующие меры поддержки:

Единовременное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ежемесячная надбавка к зарплате в 25 %.

Единовременная выплата в 15 000 рублей для выпускников-целевиков.

Первоочередное предоставление мест в детских садах.

100 % компенсация оплаты услуг ЖКХ.

Программа «Земский учитель».

Целевой приём и обучение с последующим гарантированным трудоустройством.

Профессиональные конкурсы с денежными призами для победителей и лауреатов.

Премии «Лучший педагогический работник Новосибирской области» и «Почётный работник образования».

Единовременные выплаты 50 лучшим учителям информатики и ИТ-дисциплин, участвующим в областной олимпиаде «Учитель-Профессионал».

Поощрение педагогов, обеспечивающих высокое качество образования.

— В муниципальных образованиях, в соответствии с имеющимися локальными актами, предоставляются дополнительные меры поддержки учителей: оплата за наём (аренду) жилья, предоставление служебного жилья, финансовая поддержка студентов, заключивших целевые договоры с администрациями районов, и другие виды помощи, — сообщили в министерстве образования региона.

Ранее редакция сообщала о том, что уроки иностранного языка сократят в школах Новосибирска. Нововведения в образовательных учреждениях начнутся с 1 сентября 2026 года.