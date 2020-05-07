Мгновенные переводы без комиссии

Банк отменил комиссии за переводы до 100 000 рублей в месяц. Если общая сумма переводов превышает месячный лимит, предусмотрена минимальная комиссия в размере 0,5% от суммы перевод, но не более 1500 рублей.

Система быстрых платежей – это сервис Банка России, который позволяет физическим лицам совершать мгновенные денежные переводы в режиме 24/7 себе или другим лицам, имеющим счета в банках-участниках СБП только по номеру телефона.

Клиенты Банка «Левобережный» могут получить доступ к системе через мобильное приложение банка BL-online со смартфона или планшета (скачать приложение банка можно на Play Маркет или App Store), а также через интернет-банк с персонального компьютера (https://nskbl.faktura.ru/).

Для совершения быстрого перевода нужно выбрать в меню приложения банка пункт «перевод через СБП», счет, с которого будет произведен платеж, ввести номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю.

С подробными условиями переводов по СБП и тарифами можно ознакомиться на сайте банка.

Актуальный список банков-участников СБП представлен по ссылке.

Фото: пресс-служба банка