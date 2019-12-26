Банк УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» на уровне А1 – Наивысший уровень качества услуг

Качество клиентского сервиса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» находится на очень высоком уровне. Банк является надежной организацией и его позиции в банковском секторе устойчивы. УРАЛСИБ – универсальный банк, на 1.10.2019 г входит в ТОП-20 по размеру активов среди всех российских банковских групп, в ТОП-15 по объему чистой прибыли, ТОП-20 кредитного портфеля, в ТОП-15 по объему кредитов физическим лицам.

Положительное влияние на оценку оказали географическая доступность услуг через широкую офисную сеть организации, прозрачность и полнота раскрываемой информации. Банк достаточно активно развивает электронные каналы взаимодействия с клиентами.

Финансовый анализ показал, что нормативы – достаточность капитала, ликвидность, структура активов – находятся в рамках рекомендованных значений, что оказывает положительное влияние на уровень оценки. У банка действуют кредитные рейтинги на умеренно высоком уровне, что отражает хорошую оценку кредитной и финансовой устойчивости банка.

В ходе проверок, проведенных в формате «Тайный покупатель», потенциальные клиенты были удовлетворены консультациями как по телефону, так и в офисе. В целом отмечали приветливость и активность сотрудников, готовность помогать и давать рекомендации была оценена на «отлично». Телефонные консультации были отмечены как высококвалифицированные, клиентами была получена вся необходимая информация. В результате проверок потенциальные клиенты были готовы в будущем воспользоваться услугами организации и рекомендовать ее своим родным и близким.

Банк соответствует стандартам защиты прав потребителей. В организации действует собственный внутренний документ по защите прав потребителей, регламент по работе с обращениями.

«Знак качества» – уникальная на российском рынке унифицированная система оценки качества уровня потребительского сервиса финансовых организаций. Оценка призвана помочь потребителям лучше ориентироваться в том, какие финансовые организации предлагают лучший и надежный сервис, кто использует наиболее передовые практики и действительно предоставляет лучшее качество услуг.

Методика оценки включает в себя как анализ документов организации, так и проверку качества работы персонала в офисах, а также тестирование клиентского программного обеспечение организаций.

Специалистами БизнесДром проводится анализ публичной и внутренней информации, а также фиксируются уровень удовлетворенности клиентов, принимаются во внимание официальные данные регулятора.

В рамках оценки «Знак качества» производится анализ уровня раскрытия информации, условий типовых контрактов, системы управления и риск-менеджмента, уровня финансовой устойчивости, качества и удобства инфраструктуры клиентского сервиса, и другие параметры. Актуальные уровни оценки «Знак качества» размещаются на официальном сайте ООО «БизнесДром» http://bizdrom.com/

