Россияне назвали самые запоминающиеся события 2019 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2019 год и чего они ждут от 2020-го, как планируют встречать Новый год, что дарить и сколько потратить на праздник.

— Топовыми событиями в масштабах страны респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%). Главные «скандалы» года, по оценкам россиян, — доппинговый скандал (7%), коррупция (4%) и пенсионная реформа (4%), — говорится в исследовании.

Главным международным событием уходящего года россияне назвали улучшение обстановки в Сирии (9%). В первую тройку мировых событий также вошли выборы президента на Украине и встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского (по 3% соответственно).

Три главные победы 2019 года, которые назвали россияне: в фигурном катании (7%), в Сирии (5%) и запуск железнодорожной части Крымского моста (2%).

Рейтинги-2019

Политиком года для россиян остается Владимир Путин — его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (15%), Сергей Шойгу (10%), Владимир Жириновский (7%), Дмитрий Медведев (6%), и др.

В рейтинге спортсменов первые места занимают боец Хабиб Нурмагомедов (7%), фигуристка Алина Загитова (7%), футболист Артем Дзюба (6%), бойцы Александр и Федор Емельяненко (4%). Завершает первую пятерку самых популярных спортсменов фигуристка Евгения Медведа (4%).

Рейтинг популярности актеров возглавил Александр Петров (4%), на втором месте Константин Хабенский (4%). Музыкантом года в 2019-м 5% россиян назвали Филиппа Киркорова, также 5% — пиониста-виртуоза Дениса Мацуева.

— По-прежнему тяжелее всего ситуация с писателями: все содержательные ответы набирают не более 2%: Александр Пушкин (2%), Дарья Донцова (1%), Захар Прилепин (1%) и Виктор Пелевин (1%), остальные набрали менее 1% ответов, — отмечают эксперты ВЦИОМ.

Эмоции, оценки, ожидания

2019-й россияне провожают в целом с хорошим настроением: соответствующий индекс* составил 60 п. В канун 2020-го 55% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 24% — спокойствие и уверенность. Под конец года каждый пятый россиянин ощущает усталость (20%), а каждый десятый пребывает в волнении (10%). Также 10% россиян испытывают грусть, а 8% — разочарование.

Для себя и членов семьи итоги уходящего года россияне оценивают ниже, чем в прошлом году: индекс личных итогов года** в 2019-м составил 9 п. (vs 17 п. в 2018). «Хорошим» или «удачным» лично для себя и своей семьи этот год назвали 54%, а 45% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым. Динамика оценок итогов года в масштабах страны не столь позитивна: соответствующий индекс** демонстрирует подъем по сравнению с прошлым годом: с −27 п. до −24 п. Баланс оценок по-прежнему остается отрицательным: только треть (34%) респондентов дают позитивные оценки, а более половины (58%) — негативные.

На 2020-й год граждане возлагают гораздо большие надежды, и чаще ожидают перемен к лучшему, чем год назад на 2019-й: индекс личных ожиданий*** от будущего года повысился с 34 п. в 2018 г. до 44 п. в 2019 г. Показатель ожиданий в масштабах страны также значительно вырос (с 3 п. до 10 п.). Каждый пятый респондент (21%) полагает, что год будет удачным для него лично, 16% — для страны в целом.

Планы, подарки и расходы

По итогам опроса 24 декабря каждый пятый россиянин (28%) планирует поехать в другой город/село России, 3% собираются за границу, а 68% никуда не поедут.

— Чем россияне планируют занимаются на новогодних праздниках? В основном они планируют ходить в гости (30%), гулять на природе (23%) и кататься на коньках, лыжах и санках (20%). Каждый пятый россиянин (21%) сообщил, что собирается работать, а треть (36%) планирует провести время дома, — показали результаты исследования.

Дом остается традиционным местом празднования Нового года — 2020-й планируют встретить в родных стенах 78% граждан. Еще 6% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% отправятся на дачу и т.д. Лишь 7% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год.

В преддверии 2020-го предполагаемые расходы на празднование и развлечения снизились на 24%: сумма средних расходов составляет 10 478 руб. (с 13 755 руб. в прошлом году). По ответам респондентов, на подарки придется потратить в среднем 4 203 руб. (в 2018-м — 5 007 руб.), на новогодний стол — 3 912 руб., на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. — 2 363 руб.

Желания и возможности по подбору подарков в этом году не совпали: презентовать чаще всего собираются конфеты, спиртные напитки и деликатесы (25%), а в подарок их хотят получить всего 9%. Далее в списке планируемых подарков сувениры (22%), игрушки и парфюмерия, косметика (по 21% соответственно). Самым желанным подарком является путевка на отдых (11%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%). Не намерены дарить подарки 17%, отказались бы от их получения 31%.

Фото: pixabay.com, автор- GoranH