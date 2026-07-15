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Банк Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт

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Теперь клиенты с открытым счетом могут оформить заявку на доставку карты в мобильном приложении и интернет-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн»

Банк УралсибБанк Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт действующим клиентам. Теперь клиенты с открытым счетом могут оформить заявку на доставку карты в мобильном приложении и интернет-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн», а также адаптивной веб-версии онлайн-банка для мобильных устройств.

После оформления заявки с клиентом свяжется сотрудник банка и договорится о времени и месте встречи для получения карты. Можно выпустить дополнительную бизнес-карту к уже открытому счету или новую карту с открытием карточного счета.

Кроме этого, расширен перечень городов, в которых доступна доставка бизнес-карт. Сегодня доставку можно оформить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Тюмени, Челябинске, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Erid: F7NfYUJCUneVdSrXUa83

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб открыл офис в Якутске

Офис работает с физическими лицами и предлагает клиентам современный комплекс банковских продуктов и услуг. Сотрудники офиса помогут клиентам подобрать подходящие решения, проконсультируют по любым возникающим вопросам, при необходимости подключат онлайн-банк.

Удобный и современный офис оформлен в новом корпоративном стиле. Здесь созданы комфортные условия для обслуживания клиентов: Wi-Fi и зарядная станция для смартфонов, электронная очередь, зона самообслуживания 24/7 с банкоматом, где клиенты могут самостоятельно совершать необходимые операции.

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ПСБ снизил процентные ставки по ипотечным программам

ПСБ пересмотрел условия предоставления жилищных займов, снизив процентные ставки на 0,4 п.п. по ряду предложений. Это коснулось как стандартной ипотеки на готовое жилье, так и военных ипотечных программ, а также услуг по рефинансированию.

Теперь приобрести квартиру на вторичном рынке можно по ставке от 17,79%. Для столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края максимальный лимит займа составит 50 миллионов рублей, тогда как для остальных субъектов Российской Федерации — 25 миллионов. Требуется первоначальный взнос от 20,01% стоимости приобретаемой недвижимости.

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Сбер запустил крупнейший в России сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ

Сбер запустил новый сервис, который помогает автомобилистам находить автозаправочные станции, где с высокой вероятностью доступно топливо. Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает 23 тыс. АЗС по всей стране — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населённых пунктов

В основе сервиса — обезличенные данные о покупках более 100 миллионов клиентов Сбера. Благодаря масштабу платежной инфраструктуры банк ежедневно получает миллионы сигналов о покупках топлива по всей стране, что позволяет формировать максимально полную и актуальную картину работы АЗС независимо от региона и сети.

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Инвестиции в классику: как создается сериал «Война и мир»

Известный режиссер-постановщик Сергей Урсуляк приступил к созданию масштабной сериальной адаптации бессмертного романа Льва Толстого «Война и мир». Это первая отечественная многосерийная интерпретация произведения за последние шесть десятилетий, последовавшая за грандиозной киноэпопеей Сергея Бондарчука. В актерский состав вошли такие звезды, как Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие известные артисты. Финансовую поддержку проекту оказал банк ВТБ.

«Война и мир» считается одним из основополагающих произведений русской литературы. Как и в предыдущих работах, в этом проекте задействовано немало молодых талантов, которым предстоит работать бок о бок с уже состоявшимися мастерами, поделился Сергей Урсуляк.

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Банк Уралсиб поздравил выпускников Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления

Представитель Банка Уралсиб поздравила молодых специалистов с окончанием обучения в университете и пожелала успешного старта в профессии.  В этом году более пятидесяти выпускников получили дипломы, а одиннадцать – стали отличниками.

Новосибирский филиал Банка Уралсиб несколько лет сотрудничает с Новосибирским   Государственным Университетом Экономики и Управления, принимает участие в различных проектах вуза. В прошлом году банк стал партнером конкурса «Золотой фонд НГУЭУ». Победителями этого конкурса становятся студенты старших курсов НГУЭУ с высокими результатами в учебе, имеющие достижения в научной, профессиональной и общественной деятельности. Конкурс призван оказывать содействие в трудоустройстве талантливым студентам и выпускникам, повышать имидж университета как центра подготовки высококвалифицированных кадров. Также Уралсиб принял участие в Ярмарке кадровых партнеров НГУЭУ, которая состоялась в октябре и привлекла десятки ведущих компаний Новосибирска.

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Сбер: портфель образовательного кредитования в Сибири вырос на 68% за год

В Сибири, как и по всей стране, продолжается приёмная кампания вчерашних выпускников в вузы. Абитуриенты могут подать документы в пять вузов на пять направлений в каждом. Главный критерий в большинстве случаев — количество баллов, набранных во время сдачи ЕГЭ.

Но если баллов для поступления на выбранный факультет на бюджетной основе не хватило — это не повод отступать от цели и отказываться от профессии мечты. Поможет образовательный кредит с господдержкой. Этот финансовый инструмент позволяет получить доступ к высшему и среднему специальному образованию по ставке в несколько раз ниже рыночной.

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Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

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