Банк Уралсиб стал партером двух турниров по волейболу в Алтайском крае

  • 23/09/2025, 10:32
С 19 по 21 сентября в Алтайском крае прошли два турнира по волейболу

банк УралсибВ Заринске соревновались девушки и юноши 2010-2012 годов рождения на кубок главы города, второй турнир среди мужских команд состоялся на базе отдыха «Республика Гайдар», партнером состязаний стал Банк Уралсиб.

23 января Банк Уралсиб и Бийская федерация волейбола подписали партнерское соглашение, согласно которому банк стал партнером всех волейбольных турниров федерации в 2025 году.

Банк Уралсиб в текущем году стал партнером нескольких спортивных проектов в сибирском регионе. В январе банк стал официальным партнером XXXVI Международных соревнований по спортивной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина» в Красноярске. В апреле в Барнауле Уралсиб поддержал региональные соревнования по конному спорту, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В августе в Новосибирске прошел IV этап межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг», партнером которого выступил Уралсиб.

«Банк Уралсиб активно поддерживает различные спортивные инициативы в сибирском регионе – как в профессиональном, так и любительском спорте. Мы стремимся искать и реализовывать самые разнообразные формы взаимодействия со спортивными клубами, болельщиками, государственными и муниципальными организациями региона», – отметила Исполнительны директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Фото предоставлено рекламодателем
Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века
