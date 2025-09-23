Банк Уралсиб стал партером двух турниров по волейболу в Алтайском крае

В Заринске соревновались девушки и юноши 2010-2012 годов рождения на кубок главы города, второй турнир среди мужских команд состоялся на базе отдыха «Республика Гайдар», партнером состязаний стал Банк Уралсиб.

23 января Банк Уралсиб и Бийская федерация волейбола подписали партнерское соглашение, согласно которому банк стал партнером всех волейбольных турниров федерации в 2025 году.

Банк Уралсиб в текущем году стал партнером нескольких спортивных проектов в сибирском регионе. В январе банк стал официальным партнером XXXVI Международных соревнований по спортивной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина» в Красноярске. В апреле в Барнауле Уралсиб поддержал региональные соревнования по конному спорту, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В августе в Новосибирске прошел IV этап межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг», партнером которого выступил Уралсиб.