В Новосибирске резко вырос спрос на аренду автомобилей

  • 23/09/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Эксперты связывают этот тренд с развитием внутреннего туризма, участники рынка — с ростом цен на машины

С июня по август 2025 года оборот в сегменте проката автомобилей в Новосибирской области вырос в 2,2 раза по сравнению с летом 2024 года. Оплат стало на 27% больше. Средний чек увеличился на 78% год к году и достиг 2217 рублей. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»).

Аналитики «ЮKassa» полагают, что рост спроса на арендные авто связан с трансформацией внутреннего туризма: россияне все чаще отправляются в поездки по стране — изучать города с богатой историей, уникальные природные парки и самобытные регионы.

— Такой формат отдыха часто требует от туристов больше мобильности. Личный транспорт обеспечивает путешественникам эту гибкость, что способствует развитию сервисов такси и аренды авто, — пояснили в компании.

Кроме того, в пресс-службе сервиса отметили, что многие потребители, особенно среди молодого поколения, уже не стремятся к покупке собственного автомобиля, для них машина — это удобный сервис по запросу. Они не хотят заботиться о содержании и хранении автомобиля, покупать запчасти, страховать, оплачивать парковку и т.д.

Опрошенные Infopro54 участники рынка также отмечают, что часть новосибирцев перешли на арендные авто, так как пока не могут купить собственную машину из-за высоких ставок по кредитам. Часть не хотят приобретать китайские авто и ждут, когда нормализуется ситуация с ввозом привычных для них брендов по адекватной цене. Часть принципиально не хотят авто в собственность, предпочитая не обременять себя этим имуществом.

— Как правило, такие автолюбители используют такси либо берут авто в прокат, если планируется долгая поездка, в том числе за город, — пояснил собеседник редакции.

Что касается рынка такси, то, по наблюдению экспертов «ЮKassa», он развивается не только в крупных, но и в небольших городах. Этому способствует и технологическая реформа в отрасли. Причем в незнакомых городах пассажиры чаще предпочитают такси общественному транспорту.

По наблюдению Андрея Артюха, главы новосибирской Ассоциации работников такси, предложение в сегменте проката автомобилей для работы в такси выросло в связи с тем, что количество водителей на рынке сократилось.

— Машин свободных стало больше, поэтому их сдают в аренду, — не исключает собеседник редакции.

По его словам, сейчас покупать машину за 3 миллиона рублей, которая раньше стоила миллион, чтобы работать на ней в такси, — бессмысленно.

— Не дай Бог тот же «китаец» сломается. На него ждать запчасти придется от 1,5 месяцев до 3 лет, — поясняет Артюх.

По данным «2ГИС», в Новосибирской области в рубрике «Аренда автотранспорта» сейчас зарегистрированы 149 предложений от компаний: аренда авто без водителя, посуточная аренда, аренда авто для работы в такси и т.д. При этом спрос на арендные франшизы у инвесторов, которые готовы вложить деньги в бизнес, в Новосибирске во втором квартале 2025 года вырос в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. К арендному бизнесу относится и автопрокат.

Напомним, по итогам 2024 года регион попал в топ-10 популярных направлений по стране с показателем в 3,4 миллиона турпоездок. В 2024-м в гостиницах и хостелах региона были размещены 40,5 тысячи иностранных граждан, что на 7% больше, чем годом ранее.

Спрос иностранных туристов на бронирование отелей и апартаментов в Новосибирске в 2025 году вырос на 5% относительно 2024-го.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области официально утвердили первые туристические маршруты по программе автомобильного туризма: «Сибирский тракт» и «Там, где начинается Чуйский тракт». 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : прокат автомобиля внутренний туризм аренда автомобиля


В Новосибирске резко вырос спрос на аренду автомобилей
