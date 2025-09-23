Новосибирский врач ответила на вопрос о роботах для вынашивания детей

За последний год в интернет-пространстве как минимум два раза поднималась волна обсуждения проектов по созданию роботов, которые смогут вынашивать детей. Первый раз такой проект приписали Илону Маску, второй раз — китайской компании Kaiwa Technology. В обоих случаях информация оказалась недостоверной. Тем не менее, тема вызывает интерес и дискуссии, в том числе и среди профессионального сообщества.

Современные технологии, в том числе инструменты, связанные с искусственным интеллектом, активно внедряются в практическое здравоохранение. И поэтому дя обывателя идеи о роботе, который вынашивает ребенка кажутся не сказкой, а скорее научной фантастикой, которая в будущем могут стать реальностью. Infopro54 попросил главного репродуктолога Новосибирской области дать оценку этим идеям и разговорам.

— Я хочу сказать, что научно-технический прогресс и активное развитие искусственного интеллекта и генетики, в том числе, оно, возможно, приведет нас к максимально эффективным программам вспомогательных и продуктивных технологий. Мы мечтать можем о многом и фантазировать можем многое. Как это будет на самом деле, наверное, предугадать достаточно сложно, но на сегодняшний день, Я, как врач-акушер-гинеколог, могу сказать, что заменить материнский организм в полном объеме, с учетом его функций и строений. Мы все знаем, что предназначение женщины на Земле — это продолжение ее жизни. Если не будет женщины, наверное, с этим вопросом сложно будет что-то сделать. Поэтому, да, я уверена, что в нашу жизнь войдет искусственный интеллект, автоматизация процессов программ, вспомогательные и продуктивные технологии, определенные исследования эмбрионов на этапе их роста и развития до определенной стадии. Но то, о чем спрашиваете вы, наверное, это очень-очень далекое будущее, и если нам удастся дожить, мы обсудим этот вопрос, — сказала, отвечая на вопрос журналиста Infopro54, главный репродуктолог Новосибирской области главный врач ГБУЗ НСО Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции, председатель регионального отделения Российская ассоциация репродукции человека Анна Вятчинина.

Ученые говорят, что проекты по созданию искусственной матки или роботов для вынашивания детей пока находятся на стадии концепций, и поэтому относятся скорее к футурологии. В будущем, если дело дойдет до реализации таких проектов, потребуется не только решение сложнейших технологических задач, но и преодоления серьезных этических и юридических барьеров.

