Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника

Новосибирский филиал Банка Уралсиб принял участие в ежегодной экологической акции по уборке территории Новосибирского зоопарка, которая прошла 29 марта под лозунгом «Сберегая природу — сохраняем будущее». Организаторами акции выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило».

Участниками субботника стали компании — члены регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, экоклубы региональной ассоциации «Зеленые Вузы», общественные организации, сотрудники Минприроды НСО, всего более трехсот человек. Волонтеры очистили вольеры от снега и мусора, собрали более ста мешков сухой листвы.

Новосибирский филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 2021 года является членом регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, за это время сотрудники Уралсиба приняли участие или организовали более двадцати экологических акций. В начале марта Банк Уралсиб в Новосибирске провел волонтерскую акцию по сбору кормов, медикаментов, и других необходимых материалов для Базы реабилитации животных в поселке Кольцово Новосибирской области. Кроме этого, были собраны денежные средства, которые передали кураторам и волонтерам базы.