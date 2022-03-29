Интернет-трафик Tele2 в новосибирском метро за год вырос на 22%

За год потребление мобильного интернета пассажирами выросло на 22%. Лидером по объему трафика стала станция «Площадь Маркса», а самый большой годовой прирост зафиксирован на станции «Площадь Гарина-Михайловского».

Tele2 отмечает постоянный рост потребления мобильного интернета в Новосибирском метрополитене. За год трафик мобильного интернета вырос на 22% по сравнению с прошлым годом. При этом использование голосовой связи осталось на прежнем уровне.

Активность клиентов Tele2 в метро не снижалась даже в период с 10 по 24 февраля, во время действия ограничений по борьбе с коронавирусной инфекцией, когда работодатели были обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. В эти 14 дней интернет-трафик на станциях метрополитена вырос на 19% по сравнению с предшествующими двумя неделями.

По данным за 2021 год, в среднем клиенты Tele2 ежемесячно используют в метро более 20 терабайт мобильного интернета. Больше всего абоненты качают в будние дни. В государственные праздники – 23 Февраля, 8 Марта – потребление интернета в Новосибирском метрополитене падает примерно на 10% по сравнению с рабочими днями. А самым низким трафик был в первые дни января – около 30% от уровня потребления будних дней.

По объему потребляемого клиентами Tele2 мобильного интернета лидирует станция «Площадь Маркса». На нее приходится 16% всего трафика Новосибирского метрополитена. Также в тройку входят «Площадь Ленина» и «Красный проспект». Наибольший годовой прирост потребления интернета зафиксирован на станциях «Площадь Гарина-Михайловского» (+46%), «Октябрьская» (+36%) и «Речной вокзал» (+34%).

Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2: