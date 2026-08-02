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Общество

Глава СКР взял на контроль расселение столетнего аварийного дома в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

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Дом был признан аварийным еще в 2018 году

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчёта о проверке по факту многолетнего нерасселения аварийного дома на улице Обской в Новосибирске. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Поводом для вмешательства главы СКР стали публикации в СМИ. Деревянный многоквартирный дом барачного типа построен в 1927 году. Централизованное отопление и санузлы в жилых помещениях отсутствуют, инженерные системы предельно изношены. Здание признано аварийным ещё в 2018 году, однако за прошедшие восемь лет жильцам так и не предоставили благоустроенное жильё.

Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результата не принесли. Сроки расселения, установленные на текущий год, перенесены.

 

Следственное управление СК России по Новосибирской области организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления доложить о промежуточных итогах проверки, принятом решении и конкретных мерах, направленных на реализацию жилищных прав обитателей аварийного дома.

По данным мэрии Новосибирска, на сегодняшний день в городе признаны ветхими и аварийными 473 многоквартирных дома. В 2026 году за счёт средств городского бюджета планируется расселить более 30 объектов, из которых 12 уже расселены.

Ранее редакция сообщала, что в апреле 2026 году в Новосибирске на торги выставили площадку с рекордным количеством ветхого жилья.

Фото Inforo54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : деревянные бараки Александр Бастрыкин аварийное жильё

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Автор: Мария Гарифуллина

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Согласно документу, школьникам будут доступны до девяти рекомендованных направлений внеурочной деятельности. Часть программ закреплена за конкретными возрастными группами. Так, цикл «Разговоры о важном» охватит всех учеников с 1 по 11 класс. Профориентационный курс «Россия — мои горизонты» предназначен для подростков 6–11 классов, а проект «Орлята России» сохранится в начальной школе. Для восьмиклассников и десятиклассников предусмотрены военные учебные сборы либо занятия по начальной военной подготовке.

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Автор: Мария Гарифуллина

В Усть-Таркском районе Новосибирской области арендатора шести земельных участков общей площадью 855 гектаров обязывают вернуть земли в сельскохозяйственный оборот. Поводом для проверки стало обращение местного жителя.

Инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование участков. Осмотр осуществлялся с помощью мобильного приложения «Инспектор» — сервиса, позволяющего сотрудникам надзорных органов в онлайн-режиме фиксировать нарушения, оформлять акты и оперативно передавать данные в ведомство.

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Автор: Мария Гарифуллина

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Автор: Мария Гарифуллина

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Эксперты полагали, что из-за погоды летом 2026 года риск распространения саранчи увеличится. Но прогнозы не оправдались.

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