Глава СКР взял на контроль расселение столетнего аварийного дома в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчёта о проверке по факту многолетнего нерасселения аварийного дома на улице Обской в Новосибирске. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Поводом для вмешательства главы СКР стали публикации в СМИ. Деревянный многоквартирный дом барачного типа построен в 1927 году. Централизованное отопление и санузлы в жилых помещениях отсутствуют, инженерные системы предельно изношены. Здание признано аварийным ещё в 2018 году, однако за прошедшие восемь лет жильцам так и не предоставили благоустроенное жильё.

Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результата не принесли. Сроки расселения, установленные на текущий год, перенесены.

Следственное управление СК России по Новосибирской области организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления доложить о промежуточных итогах проверки, принятом решении и конкретных мерах, направленных на реализацию жилищных прав обитателей аварийного дома.

По данным мэрии Новосибирска, на сегодняшний день в городе признаны ветхими и аварийными 473 многоквартирных дома. В 2026 году за счёт средств городского бюджета планируется расселить более 30 объектов, из которых 12 уже расселены.

Ранее редакция сообщала, что в апреле 2026 году в Новосибирске на торги выставили площадку с рекордным количеством ветхого жилья.